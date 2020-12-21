Из-за пандемии бизнесмены побежали оформлять наследство

Аргументы Недели → Общество 13+

21 декабря 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

Напряженная эпидемиологическая обстановка и связанные с этим последствия заставили предпринимателей задуматься о том, кому передать бизнес и нажитое имущество. Юристы отмечают необычайный рост запросов на консультации по поводу оформления наследства.

Помимо эпидемии коронавируса, причиной стало то, что к почтенному возрасту приближается первое поколение российских предпринимателей, разбогатевших в 1990-е и 2000-е. Пора задуматься о вечном. Средний возраст бизнесменов из списка Forbes «200 богатейших бизнесменов России» сейчас составляет 56,3 года. Среди них 56 человек, перешедших через 60-летний рубеж, и 11 миллиардеров, которым за 70.

Наблюдая, как после смерти обеспеченных людей их родственники устраивают судебные разборки и не могут поделиться наследство, многие стараются позаботиться обо всем заранее. Впрочем, далеко не всегда бизнесмены принимают решение передать бизнес и финансы своим детям. Алишер Усманов оставит родне только пятьдесят процентов, Михаил Фридман отправит все на благотворительность, а Сергей Галицкий вообще планирует истратить все до копейки сам, при жизни.