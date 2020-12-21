СМИ: Николая Мистрюкова осудят «без шума и пыли» в Хабаровске

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21 декабря 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Правоохранители готовят операцию по перевозке Николая Мистрюкова - бывшего бизнес-партнера экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала – из Московской области в Хабаровск. Его приговор планируют использовать против Фургала.

По данным Тelegram-канала «ВЧК-ОГПУ», скоро Мистрюкова вывезут в краевую столицу для суда. В публикации говорится о том, что операцию проведут «бойцы одного из спецподразделений».

- Он единственный из обвиняемых сотрудничает со следствием. Согласно данным источника, материалы в отношении него «без шума и пыли» были выделены в отдельное производство и ознакомление с ними было быстро завершено. Мистрюкова хотят быстро осудить в Хабаровске в особом порядке, после чего уже будет завершено расследование основного дела, - указывается в сообщении.

На данный момент следствие не располагает весомыми доказательствами против Фургала, кроме показаний Мистрюкова. По словам специалистов, в случае, если Мистрюков будет осужден, то с учетом его сотрудничества со следствием, его приговор можно будет использовать в суде против Фургала по преюдициальному принципу.

Напомним, что Мистрюков был арестован в ноябре прошлого года по обвинению в организации двух убийств и одного покушения в 2004-2005 годах. За время пребывания в СИЗО, он ослеп, у него развилось онкологическое заболевание. Известно, что он фактически был отрезан от внешнего мира, не мог общаться с семьей. После такого содержания в «Лефоротово» он решил «сознаться».

Фургала же арестовали в июле 2020-го. Его подозревают в организации убийств. Спустя два дня после его задержания, в Хабаровске начались акции протеста, которые не прекращаются по сей день. «Успокоить» хабаровчан не смогло назначение врио главы региона однопартийца Фургала Михаила Дегтярева. Его кандидатура вызвала резкую критику со стороны местных жителей, а рейтинг нового врио продолжает снижаться. Стоит отметить, что по упоминаниям в соцсетях Дегтярев занял первое место среди глав регионов, обогнав даже лидировавшего главу Чечни Рамзана Кадырова, однако по числу положительных упоминаний Дегтярев остался на последнем месте.