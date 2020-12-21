План США по уничтожению народов в действии? Биологическое оружие ударит по украинцам?

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21 декабря 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели», Николай Сергеев ]

Фото: соцсети

Пока наши новостные ленты больше чем на половину состоят из новостей про Covid, Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в своём расследовании на Ukr-Leaks.com, оперируя неоспоримыми фактами и прикрепляя к ним документы, открывает всем глаза, на то, как Украина стала полигоном по производству биологического оружия. Он упоминает в своём материале и другие страны постсоветского мира, что заставляет задуматься над вопросом, являются ли «опыты над украинцами» конечной целью Пентагона или всё куда глубже и запущенней?

С 2013 по 2017 сети американских референс-лабораторий появились в Азербайджане, Узбекистане и Таджикистане, а территория Армении вмещает в себя уже 12 биолабораторий. В 2016 году Вашингтон изъявил желание помочь Казахстану в борьбе с инфекционными заболеваниями. И всё потому что Америка заботится о постсоветских республиках, и ни в коем случае не преследует свои интересы в Био-центре расположенном в зоне сейсмической активности на территории с постоянными ветрами, где попавшая в атмосферу инфекция моментально поставит под удар жизни не только миллионов жителей Казахстана, и российских граждан, но и территорию Китайской народной республики.

Член-корреспондент Академии военных наук РФ, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош уверен, что строя секретные лаборатории в странах бывшего СНГ, США фактически окружают Россию. В интервью для РИА Новостей он говорит о том, что информация о патогенах, микроорганизмах, насекомых, путях распространения болезней, дает США возможность создать биологическое оружие для применения против России, параллельно уменьшая с помощью вирусов поголовье крупного рогатого скота и птицы, и дискредитируя российскую сельскохозяйственную продукцию на мировом рынке, нанести удар по экономике. А «вишенкой» станет фармацевтическая зависимость от американских производителей лекарств, так как тот, кто создал вирус, лучше всех знает, как с ним бороться.

Происходящее, как говорится, явно неспроста и пока не понятно чего ждать, вброс с территории одного из соседних государств опасного вируса на территорию России, (что не составит особого труда, ведь Узбекистан, Таджикистан, Казахстан – являются поставщиками в нашу страну трудовых мигрантов), обвинение России в масштабной эпидемии в других странах или техногенную катастрофу в местах разработки биологического оружия. Пока вернёмся к тому, что происходит у наших соседей.

В 2004 году по соглашению о взаимодействии в вопросах биологической безопасности правительство Грузии обеспечило американским специалистам дипломатический иммунитет, а уже имеющиеся штаммы возбудителей инфекционных заболеваний, передали американской стороне и построили центральную референс-лабораторию. Реализация проекта привела к утрате не только оригиналов, но и копий штаммов, уничтожению системы эпидемнадзора и систем диагностики, что поставило Грузию в полную зависимость от США в идентификации и лечении опасных вирусных заболеваний.

В 2011 году в 17 километрах от Тбилиси был открыт Центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара с приятным глазу названием: «Национальный центр контроля болезней и общественного здравоохранения» (National Center for Disease Control & Public Health (NCDC)). (На тот момент) президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что даже Россия в советское время не вкладывала в Грузию такие инвестиции, как сейчас Америка.

И пока Грузинские СМИ не скупились на описания бескорыстной помощи, и благодарности правительству США, выделившему на здоровье грузинского народа, более 300 миллионов долларов, незамеченным остался тот факт, что на открытии не было американского министра здравоохранения, зато присутствовал Эндрю Вебер — заместитель министра обороны. Потом никого не удивило, что первые два года грузинские ученые и врачи там не только не работали, но и не имели туда даже доступа, а роль научных сотрудников выполнялась американскими военными

Через 3 года работы центра 34 человека в Грузии заболели геморрагической лихорадкой Крым-Конго. То что носителей этой редкой болезни среди животных и насекомых не было обнаружено, дало подозрение на искусственную природу источника заражения. Но NCDC игнорирует этот инцидент, зато предоставляет первые официальные отчеты о проводимых опытах с песочной мухой вида Phlebotomine и о заражении добровольцев, объясняя это борьбой с лейшманиозами (поражение кожи и органов паразитами), болезнью тропических и субтропических стран, не имеющих к Грузии, вроде бы никакого отношения. Но с 2015 года, в канализации Тбилиси поселились, странные мухи, которые кусали жителей, и появились тропические комары вместе с желтой лихорадкой и вирусами Чикунгунья и Зика. Совпадение? Тогда самое большое число случаев заболевания сибирской язвой в Грузии после исследования NCDC иммунного ответа человека на эту болезнь тоже совпадение.

В сентябре 2018-го бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что в лаборатории могли проводить опыты над людьми. Источникам экс-министра удалось добыть документы, свидетельствующие о смерти 181 человека в ходе испытаний препаратов "Харволи" и "Совальди", производимых американской фирмой "Гилеод". При этом 20 погибших и вовсе были похоронены без вскрытия, заключения судмедэкспертов и даже без имён. Только присвоенный номер и половая принадлежность и записью в графе причина смерти: «неизвестно».

Гиоргадзе также задался вопросом зачем учреждению, цель которого – защита населения оборудование для распыления вредных веществ и боеприпасов с биологически активным материалом. Он обращался к (на тот момент) президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, но ответа не получил.

Американские ученые в погонах изучали и «невероятно актуальную» для грузинских пациентов лихорадку Денге, и их не смущало, что Грузия находится достаточно далеко от Африки и Южной и Юго-Восточной Азии. Однако почему-то изучение экзотических болезней, совпадает с появлением в стране экзотических насекомых. Похожий сценарий разворачивается и на Украине, там тоже «защищают» местное население, только от других болезней, и очаги именно этих болезней почему-то после проведения мер по защите, появляются возле лабораторий.

Историю становления Украины полигоном для разработки биологического оружия стоит начать с «доктора – смерть», как прозвали в народе Ульяну Супрун. Крайне далёкий от бед украинского народа, врач (если по образованию), но не практикующий (если по факту) за активное участие в протестных акциях получила украинское гражданство в подарок от Порошенко. Приставка ИО позволила Супрун сохранить подданство США и в должности министра здравоохранения рекомендовать украинцам есть побольше красной икры, потому что черная менее полезна для организма и публиковать советы по борьбе с ожогами тихоокеанских медуз.

Не удивительно, что в период работы на Украине Супрун действовала в первую очередь в интересах зарубежных стран и компаний, лоббируя закупки определенных лекарств американских корпораций.

В своём расследовании Василий Прозоров, приводя протокол заседания Экспертного комитета по подбору и использованию лекарственных средств, в ходе которого было принято решение не включать в Национальный перечень препараты на основе софосбувира компании «Gilead Sciences» по причине высокой цены, отмечает, что препарат всё-таки попал в перечень спустя месяц, после внеочередного совещания по личному ходатайству и.о. министра здравоохранения. Перед этим Супрун поступило письмо от Грема А.Робертсона, генерального директора операций по доступу на рынках развивающихся стран Африки и СНГ корпорации «Gilead Sciences», которое также представлено в расследовании. На этом моменте делаем акцент не случайно, ведь именно эта компания проводила испытания экспериментального препарата «Совальди» (активным веществом в котором как раз является софосбувир) во время которого погибло больше сотни граждан Грузии.

Если до Майдана был небольшой перерыв в "сотрудничестве" США и Украины, то нынешнее украинское правительство не задает лишних вопросов и даже не пытается объяснить общественности, чем занимаются американские специалисты за закрытыми дверями лабораторий.

Согласно предоставленной Василием Прозоровым информации, эксперименты Пентагона на Украине являются закрытой частью программ DTRA (АУУ) под общим шифром UP, что означает Ukrainian Project («Украинский проект»). В своём расследовании он пишет: "В обмен на материальную базу и возможность тестировать свои разработки на украинских гражданах американская сторона осуществила модернизацию лабораторий санитарно-эпидемиологической службы вооруженных сил Украины.В течение нескольких лет под контролем специалистов DTRA (АУУ) МО США и американских ученых-биологов из Луисвилльского университета и НИИ инфекционных болезней ВС США (USAMRIID) на Украине были реализованы биологические проекты UP-3, UP-5, UP-6 и UP-8. В ходе этих исследований украинские ученые передавали своим западным кураторам штаммы агентов биологического оружия (хантавирусы, вирус геморрагической лихорадки Крым-Конго, риккетсии и бактерии «коксиелла бурнетти») и образцы биоматериала украинцев. И все это, напомню, по запросу и под руководством военного ведомства США.

Американские официальные лица продолжают скрывать участие микробиологов из США в исследованиях на Украине.

Далее он предоставляет документ подтверждающий исследования «Распространения вируса геморрагической лихорадки Крыма-Конго (вирус ГЛКК) и хантавирусов на Украине и потенциальная потребность дифференциальной диагностики у пациентов с подозрением на лептоспироз».

Цитата из документа:

«Определить серопревалентность антител к хантавирусам среди 4000 и вируса ГЛКК среди 400 здоровых добровольцев, привлеченных учреждениями воинских частей и медицинских заведений Министерства обороны Украины, расположенных во Львове, Харькове, Одессе и Киеве, и сравнить эти данные с информацией в их медицинских карточках, разработанных анкетах.

…Все случаи гибели субъектов исследования, предположительно или точно связанные с процедурами исследования, должны быть доведены до комитетов по биоэтике в США и Украине. О любых отклонениях от протокола или нештатных ситуациях, которые вызывают обеспокоенность относительно научной обоснованности продолжения исследования, будут немедленно поставлены в известность главный исследователь, помощник исследователя, украинский комитет по биоэтике и DTRA (АУУ)».

После открытия центров и реформирования системы здравоохранения в Украине не только участились вспышки известных заболеваний, но и появились новые штаммы вирусов. И не ясно, как прекращение действия санитарных норм и принятое решение расформировать «Лабораторный центр министерства здравоохранения Украины на водном транспорте» должно было ускорить выявление вирусов на ранней стадии, а эпидемия короновируса показала, что открытая для особо опасных инфекционных заболеваний граница в морских портах Украины увеличивает только скорость распространения вирусов.

Страна пострадала от эпидемии ботулизма (отравление рыбьим ядом), ведь вакцин не было, а тысячи людей умерли в страшных муках от удушения.

Согласно статистике ВОЗ в 2018 году Украина стала «лидером» в Европе по заболеваемости корью - болезни о которой все, много лет, как забыли, а, как оказалось, зря. Возможно, раньше корь было даже проще лечить, потому что не было ИО министра здравоохранения, не имея аналогов, запрещающего российские вакцины против этой болезни ввиду их якобы неэффективности.

В документе опубликованном (Письмо МОЗ главам ОГА:) на Ukr-Leaks.com указывается, что если за весь 2018 год корью на Украине заболело около 55 тысяч человек, то свыше 50 тыс заболело уже за следующие пять месяцев 2019 года.

Помните, в начале мы говорили про зависимость от американской фармакологии, "сами заразили сами знают, как лечить". Только для защиты населения от свиного гриппа (H1N1) государство потратило в пользу США 40 миллионов долларов.

Для борьбы с мутировавшими вирусами африканской чумы свиней и птичьего гриппа вызвавшему геморрагическую пневмонию, жертвами которой стало около 450 украинцевот и умерло 14 человек, правительство Юлии Тимошенко закупило за океаном вакцин на 120 миллионов долларов.

Из-за навязанной США медицинской реформы и «политических решений» Ульяны Супрун, Украина оказалась совершенно безоружной в кризисных ситуациях. В период эпидемии кори и короновируса, когда медицина должна была показать все свои возможности, в стране продолжались сокращения больниц и врачей. А сэкономленные средства ушли на госзакупку дорогостоящих, но совершенно бесполезных лекарств американских фармацевтических компаний и эксперименты на украинских военнослужащих. Не исключено что остатки денег сэкономленных на здоровье украинцев пойдут на создание этнобиологического оружия, которое будет поражать исключительно представителей славянского этноса. Но, если всё выше написанное можно доказать, то это пока только предположение, но достаточно пугающее.