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21 декабря 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

Падение доходов населения, в зависимости от региона проживания, может отличаться в 8 раз. К такому выводу пришёл Центробанк, который впервые опубликовал обзор экономик по федеральным округам. Правда, пессимисты считают, что официальная статистика далека от реального положения дел.



Подобные доклады будут публиковаться 8 раз в год для определения ключевой ставки ЦБ. Также при принятии решения советом директоров Банка России будут учитываться данные статистики и соцопросов.



Рост цен по стране в ноябре составил в среднем 4,4%, что на 0,4% превышает ожидания регулятора. Реальные доходы по стране снизились в среднем в 3,6 раз. Если на юге падение 0,8%, то на Урале 6,3% - разница в 8 раз. «По итогам 2020 года ожидается падение реальных располагаемых доходов населения на 4,2%, это 2,5 трлн руб. выпадающих доходов. Это совпадает, например, с месячным объемом продаж продовольствия», - считает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.



Задолженность малых и средних предприятий по кредитам в стране составила 27%, на Северо-Западе - 47%. Убыточные предприятия уйдут с рынка, что приведёт к оздоровлению ситуации в целом, говорят эксперты. Слабые компании с неэффективным управлением закроются, а их место займут более жизнеспособные.



