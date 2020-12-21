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Почем нынче трусы для «Газпрома»? Компания объявила тендер на 100 тысяч мужских бикини для депиляции на 620 миллионов

, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Почем нынче трусы для «Газпрома»? Компания объявила тендер на 100 тысяч мужских бикини для депиляции на 620 миллионов

Самые успешные и эффективные менеджеры «Газпрома», кажется, разучились считать. Ну или решили, что это все россияне плохо учились в начальной школе, а потому даже два плюс два сложить не могут.

Сначала они объявили тендер на покупку 232 тысяч одноразовых масок за 232 миллиарда, то есть одно средство защиты обошлось бы государству в 232 тысячи рублей. А теперь геленджикский «Курортный комплекс «Надежда», который как раз и принадлежит «Газпрому», вознамерился купить 100 тысяч мужских трусов-бикини для депиляции на сумму 620 миллионов рублей. Нет, в закупке не только трусы, конечно, но и одноразовые простыни, бахилы и прочие средства гигиены, чтобы сделать топ-менеджеров госкорпорации «гладкими и красивыми». Мы не будем удивляться привычкам тех, у кого мечты сбываются, красота, как известно, требует жертв, только почему за наш счет? И когда в обычных районных больницах не хватает самых необходимых лекарств и оборудования, когда медикам не выплачивают зарплаты, а ремонта в медучреждениях не видели десятки лет?!

«Я понимаю, что у богатых свои причуды, но это бьет все границы разумного. Я не знаю, каких ценностей вы придерживаетесь, но у руководства на вас свои виды», - предупредил мужскую половину корпорации депутат Бондаренко в ролике, который мы не можем опубликовать из-за его излишней эмоциональности и Роскомнадзора.

Кстати, такие одноразовые трусы для депиляции стоят всего 837 рублей за 100 штук, а дальше не трудно посчитать. Надеемся, когда они продают ресурсы страны, с арифметикой у них лучше.

БИ

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