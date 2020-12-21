В Краснодаре более 70 новых ковид-пациентов

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21 декабря 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани выявлено 180 инфицированных коронавирусом — 118 женщин и 62 мужчины до 90 лет. В числе заболевших 15 детей, младшему из которых всего два месяца.



Наибольший прирост зарегистрирован в краевом центре — 71 новый пациент, а также в Темрюкском районе, Геленджике, Сочи и Кущевском районе — 14, 13 и по 11 заболевших соответственно.



В краевом оперштабе проинформировали, что на сегодняшний день коронавирусом в крае заразилось уже 25 849 человек с начала пандемии. Из них удалось вылечить 17 450 граждан, однако 795 пациентов скончались. Сейчас на сто тысяч здоровых кубанцев приходится чуть больше 455 носителей COVID-19. Лаборатории региона провели уже почти два миллиона исследований на выявление у жителей края коронавирусной инфекции.