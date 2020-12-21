Мэр Краснодара:

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21 декабря 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Вот уже более 16 часов в Краснодаре идёт снег. Утром понедельника, 21 декабря, в своём telegram-канале мэр города Евгений Первышов сообщил, что в кубанской столице выпало уже около 20 сантиметров снега.



По словам градоначальника, со вчерашнего вечера в краевом центре работает 27 единиц спецтехники. Она чистила мосты и дороги города.. "Сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства круглосуточно объезжают Краснодар, следят за состоянием дорог и путепроводов", — написал мэр. Он отметил, что для многих краснодарцев снег стал настоящим подарком в преддверии праздников, но только не для дорожных служб.



Первышов призвал к внимательности как автомобилистов, так и пешеходов. В течение всего понедельника в Краснодаре ожидаются дождь, мокрый снег и гололёд. В заключении мэр пожелал горожанам хорошего зимнего настроения.