Депутат МГД Киселева: Более 3 тыс. семей весной посадят дерево в честь рождения ребенка

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21 декабря 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более 3 тыс. деревьев забронировано для высадки в честь рождения ребенка в 2021 году в столице. Об этом Агентству городских новостей сообщила депутат Мосгордумы Мария Киселева.

«В рамках городской программы «Наше дерево» каждая семья, в которой недавно родился ребенок, может посадить именное дерево в одном из столичных парков и смотреть, как оно растет. Мне кажется, это очень трогательная инициатива: посадить дерево сразу же после рождения ребенка и наблюдать, как они растут одновременно, может быть, делать фотографии каждый год. Тем более, речь идет не только о развлечении для родителей, но и об улучшении экологической ситуации в городе. Высадка деревьев проходит в столице дважды в год: весной и осенью. На весеннюю кампанию 2021 года уже подготовлены места под высадку более 20 тыс. деревьев, из них забронировали более 3 тыс.», - сказала Киселева.

Депутат также подчеркнула, что новые деревья будут способствовать развитию парковых территорий Москвы, где горожане смогут заниматься спортом - кататься на велосипедах и роликовых коньках, выходить на прогулки, заниматься скандинавской ходьбой и так далее.

Мария Киселева отметила, что самым популярным местом для высадки деревьев оказался Битцевский лес.

«Также москвичи выбирают для своих деревьев Измайловский парк, Москворецкий лесопарк, долину реки Сетунь и другие зеленые зоны. Самое популярное дерево - липа, а на втором месте (с большим отрывом) оказался остролистный клен», - добавила депутат.

Ранее сообщалось, что принять участие в программе «Наше дерево» могут москвичи, чьи дети родились после 1 января 2019 года. Высадить дерево в парке в честь рождения ребенка можно в течение трех лет. Подать заявку можно на официальном портале правительства Москвы - на интерактивной карте выбирают парк, участок и породу дерева. В этом году заявки на высадку деревьев в рамках городской программы «Наше дерево» принимают до 31 декабря в Москве. Каждая семья, в которой недавно родился ребенок, может посадить именное дерево в одном из столичных парков и смотреть, как оно растет. В 2020 году в столице высадили более 5 тыс. именных деревьев.

Всего в Москве за последние девять лет было высажено порядка 800 тыс. деревьев и более 8,5 млн кустарников. Из них в рамках программы «Миллион деревьев», которая стартовала в 2013 году, посадили около 130 тыс. деревьев, 4 млн кустарников и провели озеленение 27 тыс. дворовых территорий.