В Краснодарском крае 180 новых пациентов с коронавирусом

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21 декабря 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За 20 декабря на Кубани выявлено 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Адыгее — 94.



Десять ковид-пациентов в крае и трое в Адыгее скончались, выздоровели выздоровели 106 и 93 гражданина соответственно.



По информации ИЦК, всего за минувший день в России коронавирусом заболело 29 350 человек. Зафиксировано 493 летальных случая, 19 705 россиян пошли на поправку.