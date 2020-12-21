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«Первый канал» отреагировал на информацию о закрытии программы Елены Малышевой

, 11:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

«Первый канал» отреагировал на информацию о закрытии программы Елены Малышевой
Елена Степаненко, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com/

Представитель «Первого канала» прокомментировал информацию о закрытии программы «Жить здорово», телеведущей которой является известный врач Елена Малышева.

«С удивлением наблюдаем за вбросом этого фейка через соцсети и сайты с пониженной социальной ответственностью. "Жить здорово" не закрываем, не планировали, а на заборе тоже написано», - пояснили в пресс-службе.

Ранее некоторые СМИ написали, что программу Елены Малышевой «Жить здорово» уберут из сетки Первого канала в ближайшее время. Однако телеведущая заявила, что эти данные - ложь. При этом летом программа не выходила некоторое время.

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