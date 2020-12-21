Челябинская область вышла в лидеры по расходам на здравоохранение в УрФО

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21 декабря 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Запланированные расходы на 2021 года проанализировал телеграм-канал «ГлавИндекс».

На первом месте рейтинга вышел Ханты-Мансийский автономный округ. В 2021 году здесь планируют направить на реализацию программ здравоохранения 60 956 000 тысяч рублей. На втором месте – Свердловская область (48 114 654,9 тыс. рублей), на третьем – Челябинская область (36 590 527,1 тысяч рублей).

Три последних места заняли Ямало-Ненецкий автономный округ (11 708 954,7 тыс. рублей), Курганская область (7918 954,7 тыс. рублей) и Тюменская область (4 932 529 тыс. рублей).

Все вышеперечисленные средства пойдут на финансирование программы «Развитие здравоохранения».

Напомним, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что, несмотря на дефицитный бюджет, при его формировании были учтены все ранее запланированные расходы на здравоохранение и социалку.

По мнению политолога Андрея Лаврова, доходы таких регионов, как Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области, значительно превышают доходы Челябинской области. Несмотря на это, южноуральским властям удалось увеличить финансирование этой важной сферы.