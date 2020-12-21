Бизнес повешен. Виселицу у здания правительства установили иркутские предприниматели

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21 декабря 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: baikal24

Необычный перфоманс обнаружили жители Иркутска сегодня утром – возле здания правительства области стояла виселица. Ее установили местные предприниматели в знак протеста против коронавирусных ограничений, которые продлевают в регионе.

Как сообщает «Байкал 24», были организованы и пикеты против непродуманных действий властей. Чиновники вызвали подмогу, но полицейские не стали никого задерживать, переписали паспортные данные участников и пригрозили вызовом в отдел полиции на «разъяснительную беседу».

«Надо отстаивать наши права, молодцы», «Детсад в действии. Одни колонной ходят по городу Хабаровску, а другие тут», «Да власти все равно наплевать на все наши художества», - мнения комментаторов разделились.