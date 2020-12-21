Бизнес повешен. Виселицу у здания правительства установили иркутские предприниматели
21 декабря 2020, 11:36[ «Аргументы Недели» ]
Необычный перфоманс обнаружили жители Иркутска сегодня утром – возле здания правительства области стояла виселица. Ее установили местные предприниматели в знак протеста против коронавирусных ограничений, которые продлевают в регионе.
Как сообщает «Байкал 24», были организованы и пикеты против непродуманных действий властей. Чиновники вызвали подмогу, но полицейские не стали никого задерживать, переписали паспортные данные участников и пригрозили вызовом в отдел полиции на «разъяснительную беседу».
«Надо отстаивать наши права, молодцы», «Детсад в действии. Одни колонной ходят по городу Хабаровску, а другие тут», «Да власти все равно наплевать на все наши художества», - мнения комментаторов разделились.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.