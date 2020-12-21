Жители Нововоронежа требуют снести «позорящий город» памятник – подарок местных властей

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21 декабря 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

"Аленка", фото: vk.com/novovoronezh_online

Власти Нововоронежа прокомментировали необычный внешний вид памятника, который открыли 18 декабря по случаю 250-летия села Новая Аленовка. Отмечается, что появление такого «шедевра» шокировало местных жителей.

В городской администрации пояснили, что внешний вид «Аленки» был согласован со старейшими жителями города и они «одобрили создание современного арт-объекта в городе». Кроме того, памятник является «подарком старожилам-уроженцам Новой Аленовки к 250-летию села», поэтому на его создание и установку «ни копейки бюджетных средств потрачено не было», добавили в ведомстве.

«Информация о появлении негативных отзывов относительно "Аленки" была доведена до инициаторов проекта – уроженцев села Новая Аленовка. И решение о сносе будет принято, в случае если инициаторы арт-объекта (старожилы) примут такое решение», - говорится в сообщении на странице горадминистрации «Вконтакте».

Однако местные жители призывают мэрию не «позорить город этим уродством» и убрать его. Пользователи в комментариях называют памятник «чертовщиной» и «ущербным подобием».