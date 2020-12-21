Московскому клубу Pravda грозит закрытие на 90 суток за нарушение антиковидных мер
21 декабря 2020, 09:53[ «Аргументы Недели» ]
Московскому ночному клубу Pravda грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток за нарушения перчаточно-масочного режима. Об этом журналистам сообщил сообщил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Сергей Михайлов.
"В Москве былл проведен рейд в ночном клубе Pravda по адресу улица Правды, дом 24, строение 3, где проходил концерт группы Sunsay. На данном мероприятии были выявлены нарушения перчаточно-масочного режима и нарушения социального дистанцирования", - сказал Сергей Михайлов.
Он отметил, что за выявленные нарушения юридическому лицу, согласно статье 20.6.1 КоАП РФ, грозит штраф до 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.
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