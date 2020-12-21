В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по снегу

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21 декабря 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ГУ МЧС по Краснодарскому краю

21 декабря на Кубани объявили экстренное положение по сильному снегу. В течение суток ожидается большое количество осадков.



В горах Сочи на высоте более километра лавиноопасно. Отдыхающим рекомендуется воздержаться от походов в горы. Если же туристы всё таки находятся в горах, им рекомендуют заранее узнать возможные места схода лавин. В краевом ГУ МЧС уточнили, что чаще всего лавины сходят со склонов с крутизной более тридцати градусов, если склон без кустарника и деревьев. При крутизне более 20-45 градусов, по информации ведомства, лавины сходят практически при каждом снегопаде.



Снег в крае ожидается в течение ближайших трёх дней.