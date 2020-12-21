В Челябинской мэрии назначили новых начальников управлений
21 декабря 2020, 09:47[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Их представила на аппаратном совещании глава города Наталья Котова.
Стало известно, что начальником управления муниципальных закупок назначен Артем Колесников 1980 года рождения. Окончил ЮУрГУ по специальности юриспруденции. До этого работал заместителем управления муниципальных закупок.
Начальником управления и природопользования стал Иван Кинев 1987 года рождения. Он тоже окончил ЮУрГУ по специальности юриспруденция. До назначения работал начальником отдела в управлении ЖКХ администрации Челябинска. Напомним, ранее эту должность занимала Алена Юшкова.
Наталья Котова отметила, что не сомневается в новых руководителях и надеется на предложения по деятельности управлений.
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