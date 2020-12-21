Жители Дальнего Востока выберут имя единой региональной авиакомпании

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21 декабря 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

21 декабря в ДФО стартовал конкурс на лучшее название для Единой региональной авиакомпании. Организаторами конкурса выступило Минвостокразвития при поддержке подпредства ДФО.

Участники конкурса выберут одно из предложенных названий или же придумают собственный вариант. Сделать это можно на сайте aviadv.ru.

- Руководство нашей страны уделяет особое внимание развитию Дальнего Востока. Одним из важных вопросов остается повышение транспортной доступности макрорегиона. Для развития экономики и социальной сферы необходимо улучшить местное и межрегиональное авиасообщение. Именно для этого по поручению главы государства создается дальневосточная авиакомпания. Авиакомпания будет учитывать интересы всего Дальнего Востока. Мы хотим, чтобы в создании авиакомпании приняли участие дальневосточники. Поэтому решили выбрать её название открытым голосованием, - подчеркнул вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Итоги будут подведены в канун Нового года, 31 декабря. Средиконкурсантов разыграют сертификаты почетного пассажира на бесплатный авиаперелет между регионами Дальнего Востока.

Напомним, что предприятие создается по поручению президента России Владимира Путина. Авиакомпания повысит транспортную доступность субъектов ДФО, а также будет способствовать развитию местного и межрегионального авиасообщения.

- Консолидация авиапредприятий под крылом единой авиакомпании позволит создать единую маршрутную сеть, охватывающую сотни населенных пунктов (в том числе, удаленных и труднодоступных), повысить качество обслуживания пассажиров, сформировать единую ремонтную, обеспечивающую и обслуживающую инфраструктуру, а также центры подготовки летного состава, обновить авиапарк. Для выполнения местных авиаперелетов задействуют 186 воздушных судов, включая новые самолеты российского производства, - отметили в Минвостокразвития.

Ежегодно новая авиакомпания будет оказывать услуги 2 млн дальневосточников: перевозить до 1,7 млн пассажиров на региональных и межрегиональных и около 300 тыс. человек на местных маршрутах.