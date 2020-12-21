Челябинские артисты выступили против жестких ограничений по COVID-19

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21 декабря 2020, 07:11 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Натальи Колосовой

Ведущие, танцоры, диджеи сняли клип, с помощью которого хотят призвать власти смягчить меры безопасности при проведении мероприятий.

Клип называется «Мы против запрета мероприятий». В настоящее время завершается его монтаж, на следующей неделе организаторы планируют выложить его в социальные сети.

Как сообщает «ЧелябинскСегодня», основой для клипа стала песня ведущей Натальи Варыпаевой. В съемках клипа приняли участие несколько десятков человек. По словам Натальи, это будет веселый и позитивный клип. Поводом для его создания стали ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. В декабре этого года многие представители творческих профессий остались без работы, ведь развлекательные мероприятия в Челябинской области запрещены.

«У каждого из нас есть семьи. Нам нужно кормить детей, покупать продукты и одежду, заправлять машину, оплачивать коммунальные платежи. А как это делать, когда нет возможности зарабатывать?», – цитирует Наталью Варыпаеву «ЧелябинскСегодня».