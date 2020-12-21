В Челябинске сократят маршруты общественного транспорта

Аргументы Недели → Общество 13+

21 декабря 2020, 06:52 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Изменения коснутся автобусов, троллейбусов и маршрутных такси.

По данным челябинской мэрии, с 1 января 2021 года перестанет ходить автобус № 59, троллейбусы № 1, 2, 27. Изменят схему движения нсеколько автобусов. Автобус № 18 со нового года не будет заезжать к ТК «Прийск», автобус № 18 перенесут на улицу Комарова, автобус № 23 теперь будет ходить до ТК «Кольцо», а автобус № 43 – до поселка Першино. Изменится и маршрут автобуса № 51: он будет следовать через университет до остановки «Университетская набережная».

Трамвай № 18 будет следовать до конечной ЧМК. Трамваи № 6 и № 15 будут ходить через центр из-за ремонта Ленинградского моста. Напомним, к ремонту приступят весной 2021 года.

В Челябинске сократят часть маршрутных такси: № 8 (ЧМК - ЮУрГУ), № 14 (Мамина-АМЗ), № 73 (Стройкомбинат - Каштак), № 96 (ЖД Вокзал – Профессора Благих) и № 102 (ЮУрГУ – ЧМК).

В мэрии отметили, что пересмотреть маршруты решили из-за низкого пассажиропотока и рентабельности.

Как сообщали «Аргументы недели», уже в декабре этого года по городу начнут курсировать автобусы на экологичном топливе. Первая партия в количестве 28 машин уже приехала в Челябинск, до конца года ожидается еще 8 автобусов.