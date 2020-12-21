Моржи Санкт-Петербурга примут участие в акции «Закаленная Россия - сильная страна»

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21 декабря 2020, 02:24 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Фото: «Закаленная Россия – Сильная страна»

«Я знаю, где живут моржи, —

Не только на воде.

Я знаю, где живут моржи, —

Они живут везде»,

– писала Агния Барто в конце 60-х. В те же годы по всему Советскому Союзу гремела песня «Невские моржи» в исполнении Анатолия Королёва.

Много воды утекло в Неве с тех времен. Крупнейший в СССР клуб «Большая Нева» был закрыт в 90-е. Но несмотря на всё, как и положено городу, по численности населения сопоставимому со средней европейской страной, моржей в Санкт-Петербурге сейчас можно встретить в любом его районе.

За несколько часов до рассвета, в 6 утра на углу Иоанновского равелина Петропавловской крепости собираются для окунания в ледяные воды «Невские моржи». Это ЗОЖ-идейные ребята, практикующие свою систему природного здоровья.

Часом-другим позже эстафету на Заячьем острове принимает сообщество «Дерзкие моржи»: пробежка («моржеран») вокруг Петропавловской крепости, дыхательная гимнастика и дружные погружения в прорубь под контролем автора книги «Холодная вода» Вячеслава Мякушенко. При поддержке ювелирного дома «Женави» «Дерзкие моржи» проводят в социальных сетях фотоконкурс #ЯМоржиня. Он стал поистине общероссийским!

Поддержание проруби, очистка её ото льда – тяжёлая работа. «Моржи Купчино» делают её сообща в Парке Героев-пожарных на юге города. По выходным пилят прорубь на Матросском пруду в Парке Победы Московского района. А на севере города регулярно расчищают прорубь на Ольгинском пруду моржи клуба «Сосновка».

Неподалёку от «Сосновки» на Верхнем Суздальском озере свой 38-й сезон продолжает клуб зимнего закаливания «Озерки», возглавляет который мастер спорта СССР Андрей Юрьевич Васильев.

¬В клубе есть теплые раздевалки и небольшой спортзал. Но самое главное, там есть единственная в городе прорубь, оборудованная уникальной системой циркуляции воды, которая не даёт ей замерзать. Длина проруби 23.5 м, что немного короче принятой в зимнем плавании дистанции 25 м, но тем не менее позволяет не просто окунуться, а проплыть желаемую дистанцию.

Среди моржей немало настоящих спортсменов, участвующих в международных соревнованиях по зимнему плаванию. Петербуржцы Андрей Грауле, Наталья Нефедова, Сергей Мульков и Софья Каркачева стали победителями и призёрами Кубка мира прошедшего сезона. Андрей Грауле в феврале этого года завоевал 8 золотых медалей на чемпионате мира в Словении. Большая команда молодых пловцов «Сила воды» под руководством тренера Вячеслава Тихонова совершенствует технику плавания в тёплом бассейне, а по воскресеньям развивает холодовую выносливость на берегу Малой Невки по Южной дороге Крестовского острова.

Объединяет всех спортивно настроенных любителей холодной воды Федерация зимнего плавания Санкт-Петербурга. Созданная в 2016 году Федерация возродила традиции регулярных соревнований по зимнему плаванию в Санкт-Петербурге. Кубок Большой Невы несколько лет проходил у стен Петропавловской крепости, а в феврале 2020 года был проведён на базе «Школы высшего спортивного мастерства по водным видам спорта» на Гребном канале. Благодаря поддержке Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, Комитета по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга, командования Западного военного округа, охранного предприятия «Борс», а также петербургских компаний «ПТК-Спорт», «Тайм Триал» и «Каролина ТрансАрт», эти соревнования стали одними из крупнейших в России. В феврале 2020 года в них приняли участие 236 зимних пловцов из 12 стран и 20 регионов России.

Совместно с учёными Санкт-Петербургского государственного университета Федерация ведёт научные исследования физиологических маркеров здоровья при плавании в холодной воде. В этих исследованиях принимали участие все желающие из числа участников Кубка Большой Невы.

Эстафетный заплыв «Елагин остров – Кронштадт», организованный Федерацией в октябре 2019 года, в ходе которого четверо пловцов проплыли, сменяя друг друга, 25 км без гидрокостюмов в воде +7.5С +9С, был признан достижением года по версии Всемирной ассоциации плавания в открытой воде. Кроме того, заплыв дал возможность получить интересные научные данные о резервных возможностях человека, которые расширят фундаментальные представления о защитных механизмах организма и могут быть использованы в прикладных областях, в том числе медицине. Науке известно, что у лиц, подвергающихся периодическим низкотемпературным воздействиям, формируется достоверно отличающийся от контрольной группы иммунный статус. Может быть, именно в закаливании своего организма лежит рецепт противодействия человека угрозе эпидемий?

Моржи – люди закалённые и болеют редко. Но в текущей эпидемиологической ситуации в городе, в условиях действующих ограничений, общероссийская акция «Закалённая Россия – сильная страна» пройдёт в Санкт-Петербурге в децентрализованном формате. 26 декабря 2020 года каждый сторонник здорового образа жизни и любитель холодной воды может выбрать любой удобный для него водоём и в удобное для него время окунуться в нём, проплыть или даже просто облиться ледяной водой. А согревшись, опубликовать свои фото и видео в своих социальных сетях с хэштегами #ЗакаленнаяРоссия_СильнаяСтрана и #вПитереПлыть.