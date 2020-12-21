В Чите установили елку «Хабаровск»

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21 декабря 2020, 00:21 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Новогодние ели с именами дальневосточных регионов появились в Чите на площади им. Ленина. Есть среди праздничных деревьев и ель «Хабаровск».

Об этом сообщил Telegram-канал читинской администрации.

- Вот такие красивые ёлочки с подсветкой и названиями столиц всех регионов Дальневосточного федерального округа появились на площади Ленина. Всего их 11 — Чита, Южно-Сахалинск, Якутск, Магадан, Анадырь, Петропавловск-Камчатский, Биробиджан, Улан-Удэ, Благовещенск, Владивосток и Хабаровск, - сказано в сообщении мэрии Читы.

По словам городских чиновников, таким образом они решили сделать новогодний подарок для соседей из ДФО.