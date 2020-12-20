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Аргументы Недели Общество 13+

Апелляционная жалоба Сергея Фургала будет рассмотрена Мосгорсудом

, 23:14 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Апелляционная жалоба Сергея Фургала будет рассмотрена Мосгорсудом

23 декабря Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Адвокаты намерены добиться изменения для их подзащитного меры пресечения.

 

Об этом рассказал в своем Instagram сын арестованного чиновника Антон Фургал.  Всем, кто поддерживает и помогает, он выразил свою благодарность.

- Ребят, вместе – мы сила, - закончил обращение к подписчикам Антон Фургал.

Напомним, что недавно проведенная компьютерная томография выявила у Сергея Фургала патологические изменения в одном из легких.

- Найдены патологические изменения, свидетельствующие о заболевании. Его динамика неизвестна. Врачи не могут назвать однозначную причину процесса – для этого необходимо серьезное обследование, - рассказала член ОНК Ева Меркачева.

Ранее сообщалось, будто бывший глава региона начал получать письма. Однако позже стало известно, что это ложь – он получил лишь те письма, которые написал сам пару месяцев назад.

Сам Фургал признавался, что сейчас в СИЗО «Лефортово» он читает книгу Глеба павловского «Ироническая империя».  

В Хабаровске, тем временем, продолжаются акции в поддержку бывшего губернатора. Горожан, выходящих регулярно на главную площадь краевой столицы, не останавливает и 20-градусный мороз.

ИЛ