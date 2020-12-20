Апелляционная жалоба Сергея Фургала будет рассмотрена Мосгорсудом

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20 декабря 2020, 23:14 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

23 декабря Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Адвокаты намерены добиться изменения для их подзащитного меры пресечения.

Об этом рассказал в своем Instagram сын арестованного чиновника Антон Фургал. Всем, кто поддерживает и помогает, он выразил свою благодарность.

- Ребят, вместе – мы сила, - закончил обращение к подписчикам Антон Фургал.

Напомним, что недавно проведенная компьютерная томография выявила у Сергея Фургала патологические изменения в одном из легких.

- Найдены патологические изменения, свидетельствующие о заболевании. Его динамика неизвестна. Врачи не могут назвать однозначную причину процесса – для этого необходимо серьезное обследование, - рассказала член ОНК Ева Меркачева.

Ранее сообщалось, будто бывший глава региона начал получать письма. Однако позже стало известно, что это ложь – он получил лишь те письма, которые написал сам пару месяцев назад.

Сам Фургал признавался, что сейчас в СИЗО «Лефортово» он читает книгу Глеба павловского «Ироническая империя».

В Хабаровске, тем временем, продолжаются акции в поддержку бывшего губернатора. Горожан, выходящих регулярно на главную площадь краевой столицы, не останавливает и 20-градусный мороз.