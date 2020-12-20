В Вяземском досрочно выбрали главу

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20 декабря 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Досрочные выборы главы городского поселения «Город Вяземский» в Хабаровском крае состоялись 20 декабря.

Согласно предварительным итогам голосования, после того, как отчитались все 14 избирательных комиссий, лидирует самовыдвиженец Сергей Хотинец.

Явка оказалась относительно низкой: в голосовании приняли участие 18,42% избирателей.

Напомним, возглавить администрацию Вяземского выразили желание девять человек, трое из которых избирались от партий, остальные шли самовыдвиженцами.

За Хотинца отдали голоса 1217 человек. Второе место занял Александр Захаров («Справедливая Россия»), за которого проголосовали 420 избирателей. На третьем месте Андрей Баранов, набравший 113 голосов. Поддержкой 104 вяземцев заручилась Лидия Бомба. Денис Житкевич (ЛДПР) получил 85 голосов. А Андрей Мананов (КПРФ) – 65.

Выборы прошли досрочно, поскольку предыдущий глава Вяземского Александр Усенко был избран в сентябре главой Вяземского района.