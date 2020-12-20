В ПФР объяснили условия получения новых выплат на детей к Новому году

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20 декабря 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Пенсионный фонд России разъяснил условия получения новых выплат на детей к Новому году, о которых сообщил президент РФ Владимир Путин. Новогодняя выплата на детей до семи лет включительно составит пять тысяч рублей.

В пресс-службе ПФР сообщили, что в соответствии с указом президента фонд беззаявительно перечислит единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно. Новую выплату в размере пяти тысяч рублей получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось восемь лет.

Выплата будет перечислена по принципу "социального казначейства": за ней не нужно никуда обращаться, поскольку ПФР беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о выплатах на детей, принятых весной и летом. Всем, кто в этом году получал ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, допвыплата будет предоставлена в декабре автоматически. Никакие заявления подавать не нужно.

Заявление понадобится, если ребенок появился в семье после 1 июля 2020 года или родители не обращались в ПФР ни за одной из выплат на детей в течение года. Родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который перечислят средства. Заявления принимаются до 1 апреля. Также заявление потребуются, если у родителей был закрыт банковский счет.