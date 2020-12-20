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20 декабря 2020, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Каганский, кадр из видео: Vmeste-rf

Известный ученый-биолог Александр Каганский найден мёртвым на улице в Петербурге. Тело мужчины в нижнем белье нашли под окнами 16-этажного дома на улице Замшина в Калининском районе в субботу, 19 декабря. О гибели Александра Каганского сообщил источник "Интерфакса". Ученому было 45 лет.

Сначала сообщалось, что мужчина находился в гостях у знакомого, между ними возник конфликт. Хозяин квартиры конфликт отрицал. По его словам, Каганский сам выпал из окна.

В СКР сообщили, что на теле погибшего обнаружены не только следы от падения с высоты, но и ножевые ранения. По факту гибели ученого возбуждено уголовное дело. Следователи подозревают в совершении преступления 42-летнего жителя Петербурга. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Погибший Александр Каганский был биологом с мировым именем, - сообщает Фонтанка.ру. Он работал в лабораториях Петербурга, Вашингтона, Эдинбурга, возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины Дальневосточного Федерального университета во Владивостоке, занимался поиском лекарства от рака.