Керчь. Камни преткновения. Как мировое культурное достояние попадает в скандальную хронику

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20 декабря 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели», Александр БЕЛАНОВ, член Союза журналистов России, член оргкомитета и жюри Международного фестиваля античных искусств «Боспорские агоны» ]

Фото: архивное фото г. Керчь

Ровно 100 лет назад, отсюда, из Керчи, самого древнего города России – начался Русский Исход: корабли императорского Черноморского флота уходили в вечность, унося на борту сотни тысяч солдат и офицеров, учёных и писателей, актёров и художников, священников и изобретателей. Десятилетиями, сохраняя русский язык, культуру, историческую память – они колесили по всему миру с мечтой о возвращении на Родину…

И вот – февраль 2014 года! На референдуме по вопросу воссоединения Крыма с Россией, город-герой Керчь показал самый высокий результат – 98,6 процентов населения проголосовало «За!». Круг замкнулся…

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

Сегодня, переосмысливая пройденное и пережитое, прихожу к выводу, что все эти судьбоносные изменения в отечественной истории не случились, не будь на то воля моих земляков. Оказавшись в вынужденной эмиграции из-за предательства политиков высшего ранга и развала СССР, они создали в Крыму «очаги сопротивления». В Керчи таковым стал городской музей, ныне известный как «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник». А визитной карточкой движения является Международный фестиваль античных искусств «Боспорские агоны», отметивший своё 23-летие. Все эти годы открывал фестиваль народный артист России, Герой Труда РФ Василий Семёнович Лановой – первым поддержавший выбор крымчан и решение Президента России В. В. Путина о возвращении Крыма домой, к родным, российским берегам.



ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕНСАЦИЯ

Возведению Крымского моста и прокладке федеральной трассы «Таврида» предшествовали большие археологические раскопки, кропотливая работа историков. Ради спасения крепости «Керчь» местные музейщики, совместно с Экспертным Советом Крымского моста, добились изменения трассы этого грандиозного инфраструктурного объекта. А ради сохранения поселения «Манитра» – была скорректирована трасса железной дороги. Тысячи новых находок пополнили экспозицию Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника…

Словно предчувствуя своё скорое возвращение, Керчь-Еникальский градоначальник первой половины XIX века, основатель российской археологии, инициатор создания в Керчи музея – Иван Алексеевич Стемпковский, явился миру на театрализованных подмостках фестиваля «Боспорские агоны» в июне 2018 года. Его роль исполнил сотрудник музея-заповедника, экскурсовод Артём Шевкопляс. В компании с графом Михаилом Воронцовым (народным артистом России, ведущим актёром Московского академического театра сатиры Юрием Борисовичем Василевым) он обратился к керчанам и гостям города с призывом о возрождении былой славы Керчи.

И вот – сенсация! В сентябре 2020 года, в ходе реставрации и реконструкции комплекса Большой Митридатской лестницы, которые ведутся по поручению Президента России В. В. Путина, рабочие АО «Баварский дом» открыли фундамент неизвестного здания. Пригласили сотрудников музея-заповедника. Неужели это часовня, воздвигнутая над могилой Ивана Стемпковского, Керчь-Еникальского градоначальника 1828-1832 годов?.. После проведённых исследований архитектурных остатков - фундамента и склепа, сомнений не осталось – это захоронение знаменитого градоначальника.

Эту новость российские историки, музейщики и археологи расценивают как «событие чрезвычайной важности». Знаковые учреждения и личности послали свои поздравления Главе Республики Крым и Восточно-Крымскому музею - заповеднику. Это, прежде всего Президент Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский, ген. директор Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина М. Д. Лошак, директор Института Материальной Культуры В. А. Лапшин. Вице-президент РАН, директор Института археологии, Н. А. Макаров на портале Российского Исторического общества опубликовал статью об этой новости. Все просвещенные люди порадовались этому блестящему событию. И, думается, не случайно «явился миру» Иван Алексеевич Стемпковский именно по завершению реконструкции Большой Митридатской лестницы и накануне 195-летия Музея древностей, созданного его стараниями. Наверное, пришло время вспомнить сколько сил положил он на создание «Русской Керчи» и спросить себя - что мы сумели сохранить?..

Монументальная часовня над могилой Ивана Стемпковского была сооружена после его смерти в 1834–1835 годах. И проектировалась она как неотъемлемая часть единого комплекса Большой Митридатской лестницы, к созданию которого причастны видные архитекторы А. Дигби и Дж. Торичелли. Часовня являлась архитектурной доминантой города, формировала его неповторимый облик. Вместе с Большой Митридатской лестницей и зданием Музея древностей, часовня, венчавшая гору, символизировали связь русской Керчи, раскинувшейся у подножья горы Митридат со столицей Боспорского царства – Пантикапеем – центром первой государственности на территории России.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИЛИ КАМЕННЫЕ ДЖУНГЛИ

Исторически сложившийся облик городов – это то, чем дорожат и стараются сохранять во всём мире. Общемировой опыт доказал, что такие города становятся местами силы и центром притяжения туристов.

В России можно назвать ряд городов, власти которых стремятся к сохранению исторически сложившегося и узнаваемого облика: Суздаль, Великий Новгород, Казань, Владимир, Ульяновск, Нижний Новгород, где в полотно современной городской застройки органично вписаны уникальные архитектурные комплексы, вызывающие интерес у туристов, и чувство гордости и сопричастности к истории своего народа у горожан. Эталоном бережного отношения к застройке исторического центра можно считать Тульский Кремль, отметивший недавно 500-летие, где в окружении промышленных объектов органично соседствуют здания различных эпох, реализуются проекты по музеефикации памятников, воссозданию объектов инфраструктуры и благоустройству. По меткому замечанию М.Б. Пиотровского в Туле «формируется образец того, как разного типа музеи и учреждения культуры вместе создают что-то единое, и это становится градообразующей чертой».

Что происходит сегодня в городе-побратиме Тулы – Керчи? К сожалению, здесь мы видим прямо противоположную динамику. Керчь, на территории которой находится столица древнейшего государственного образования в России – Пантикапей – переживает трудные времена в градостроительной политике, причина которых в полном отсутствии такой политики.

Взметнувшаяся к вершине горы красавица - Большая Митридатская лестница еще более оттеняет утраты последних лет. Точечная застройка центральной части города новыми «коробками» из стекла и бетона, а также зданиями повышенной этажности варварски искажает облик исторического центра, а иногда ведет и к невосполнимым утратам. Примером тому служит новоявленная гостиница, выстроенная на руинах летописного древнерусского города Корчева, и перекрывшая вид на уникальный памятник – церковь Иоанна Предтечи, воздвигнутой на рубеже IX и X веков на месте более ранней христианской базилики. Церковь по праву считается выдающимся памятником средневековой истории Крыма и одним из самых древних действующих христианских храмов Восточной Европы. Любопытному путешественнику уже не удастся издалека насладиться раскрывающимся видом колокольни храма: со стороны главной городской магистрали дорогу к храму, скрывая и поглощая его, стерегут словно мифологические Сцилла и Харибта две новостройки.

Навсегда утрачен еще один уникальный объект – участок позднехристианского некрополя неподалеку от церкви, где открытые погребальные сооружения просто были залиты бетонной плитой под строительство медицинского центра. Как такой подход может быть одобрен здравомыслящим человеком? Медицинский центр «на костях»? И это в 21 веке! Впрочем, нередки случаи, когда земляные работы в городе ведутся и вовсе без археологического сопровождения, несмотря на строгие предписания законов по охране культурного наследия.

Сохранение целостного архитектурного облика Керчи – одна из главных задач сегодняшнего дня. Туристическая привлекательность некогда промышленного города, а, значит, и его благосостояние, напрямую зависит от состояния памятников старины и исторической застройки. Сохранение городских архитектурных доминант, исторически сложившегося облика города, музеефикация памятников археологии – залог мощного поступательного развития Керчи в будущем. Керчь из малозначительного городка на задворках Украины превращается в форпост Крыма, встречающий въезжающих на полуостров с материка туристов.

У этой идеи много сторонников, есть положенные на бумагу планы, дело за малым – практическим шагам по их реализации. Пилотным проектом в деле реализации программы сохранения исторической застройки, обретения утраченных градостроительных шедевров может стать реставрация и реконструкция статусного архитектурного ансамбля Большой Митридатской лестницы с воссозданными Музеем древностей и часовней Стемпковского.



ЗАПАХЛО ЖАРЕНЫМ…

Сегодня на месте расположения Часовни Ивана Алексеевича Стемпковского – памятный камень с мраморной плитой… Часовня запечатлена на множестве гравюр, рисунков и фотографий, описана в воспоминаниях путешественников. Её воссоздание, хочется верить, дело ближайшего времени!

Татьяна Викторовна Умрихина, генеральный директор ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурного музей-заповедник», рассказывала мне ещё во время подготовки к 20-летию фестиваля «Боспорские агоны»:

- Часовня была свидетелем самых важных вех в истории Керчи. Крымская война… Здание разграблено оккупационными войсками! Затем - Первая мировая, с началом которой, часовня была отреставрирована и заново освящена… Великий Русский Исход! Эвакуация частей Русской армии Врангеля и гражданского населения из Крыма. 16 ноября 1920 года именно здесь проходил последний молебен в Крыму для покидавших родину…

- А я помню довоенные фотографии – красивое, монументальное здание с греческими колоннами, часовня на вершине Митридата…

- Здание с колоннами – это Музей древностей – Тезеум! – уточняет Татьяна Умрихина. – И наш долг - воссоздать часовню в её подлинном виде на историческом месте, чтобы восстановить единый архитектурный и исторический ансамбль горы Митридат с Митридатскими лестницами. Мы так же должны вернуть самому древнему городу на территории России и Музей древностей – Тезеум!..

Сейчас в Крыму идут горячие споры о том, что в будущем может располагаться в воссозданном Храме древней истории – Музей, или, как это было в послевоенные годы – ресторан?! Музейные работники и историки во главе с Татьяной Умрихиной, можно сказать - заняли круговую оборону: «Градоначальник Стемпковский не строил ресторан, он создавал Музей древностей, который должен был стать мостом между прошлым и будущим!».

Пока что городское руководство и Министерство культуры Крыма другого мнения – ничто не привлечёт на вершину горы Митридат туристов так, как запах чебуреков и шашлыков (такого сейчас назначение этой земли).

Восточно-Крымский музей-заповедник был создан из Керченского музея по поручению Президента России В. В. Путина для сохранения уникального исторического наследия Восточного Крыма при начале строительства Крымского моста, трассы «Таврида» и других инфраструктурных объектов. За это время он достойно нёс свою миссию, принимая в свои фонды и реставрируя, демонстрируя миру лучшие находки древней цивилизации, поступающие из археологических экспедиций. И сейчас заповедник вместе с российскими музейщиками, археологами и с общественниками города Керчи оказался главным оплотом сохранения наследия мирового значения. Керчь – город маленький, информация разлетелась мгновенно: чиновники, не сумев отыскать убедительные аргументы для защиты противоположной точки зрения на культурное наследие, противоречащей не только духу, но и букве закона, прибегли к доброму старому административному ресурсу. В нарушение трудового Законодательства начались внеплановые проверки, сопровождающиеся пересмотром и копированием большого объема документов, которые идут в музее-заповеднике во время пандемии. И это - несмотря на то, что отчеты за все годы были приняты Министерством культуры Крыма и плановые показатели перевыполнялись.

Дошло до абсурда! Министерство культуры Крыма подало в суд на собственное подведомственное учреждение, фактически - за героическую спасательную операцию захоронения И. А. Стемпковского в абсолютно безвыходной ситуации при полном бездействии Министерства культуры Крыма.

Понятное дело, это – только начало травли! А у меня вопрос: почему Департамент государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Республики Крым так и не удосужился посетить Керчь и поставить новые памятники на учёт, как выявленные памятники архитектуры?! А ведь это и есть прямое нарушение закона!

…И как расценивать работы, которые ведутся в настоящее время в охранной зоне рядом с Храмом Иоанна Предтечи, где вырыт котлован глубиной пять метров без какого-либо археологического сопровождения? Все слои древнего города Корчева и предшествовавшего ему античного Пантикапея обнажены. Все это видят, интернет «гудит», туристы – в недоумении…



КАМЕНЬ ВМЕСТО КРЕСТА…

Часовня и Музей древностей были включены в Президентский проект по реставрации комплекса Большой Митридатской лестницы, обеспеченный средствами в размере 1,2 млрд. рублей. Ответственным исполнителем, главным распорядителем бюджетных средств по разработке научно-проектной документации выступил Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым, заказчиком – Управление единого заказчика администрации города Керчи.

А теперь, как говорится – «вишенка на торте»! Информация с Единого портала Государственных услуг РФ: между заказчиком и ООО «Меандр» (Санкт-Петербург) был заключён муниципальный контракт по Объекту № 27-П от 1 августа 2017 года, в соответствии с которым предполагалась разработка научно-проектной документации также по часовне И. А. Стемпковского и Музею древностей. Однако впоследствии данные объекты были исключены из сводного сметного расчёта по инициативе заказчика, стремившегося уменьшить сферу своей ответственности.

В 2018 году ООО «Меандр» завершила разработку научно-проектной документации. В разделе «Комплексные научные исследования», часть 1 «Историко-архивные и библиографические исследования» (шифр 27-П/2017-ИАИ), содержатся исторические сведения о часовне и обоснование, что данный объект был частью единого архитектурного комплекса наряду с утраченным зданием Музея древностей и реставрируемой в настоящее время Большой Митридатской лестницей.

Московские и керченские историки, музейные работники – уверены: для восстановления исторической преемственности и целостности сложного ансамбля горы Митридат, её памятники - Часовня и Музей древности должны быть воссозданы в подлинном виде на своём историческом месте. Всё остальное – от лукавого!..