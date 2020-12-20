12 детей и одна женщина: кого в Хабаровске поздравит Дед Мороз из Великого Устюга

Аргументы Недели → Общество 13+

20 декабря 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

21 декабря из Великого Устюга в Хабаровск прибудет помощник деда Мороза. По традиции, он исполнит пожелания маленьких хабаровчан.

- Дед Мороз лично отобрал 13 самых интересных, ярких, творчески оформленных и трогательных писем от 12 мальчишек и девчонок Хабаровска, - сообщают в комитете по управлению Железнодорожным районом Хабаровска.

Однако на этот раз не только детские желания исполнит посланник из Великого Устюга. Ему предстоит выполнить просьбу и одной взрослой горожанки, чье желание показалось деду Морозу необычным.

Визит представителя Деда Мороза ожидают в понедельник утром. В краевой столице он пробует всего три дня. За это время он встретится со всеми адресатами. После того, как подарки будут вручены, а мечты исполнены. Помощник Деда Мороза отправится в соседний Сахалин.