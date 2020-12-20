Челябинская область не вошла в число регионов с низким распространением COVID-19

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20 декабря 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Информацию по наименьшим темпам распространения опасного вируса в регионах подготовил оперштаб.

Сообщается, что за последние сутки меньше всего заболевших коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской, Кемеровской областях, Тыве, Ханты-Мансийском автономном округе, Марий Эл. Темпы прироста коронавирусной инфекции составляют 0,6%. Чуть выше показатели в Свердловской области, Республике Алтай, Мордовии, Иркутской, Свердловской, Новосибирской областях, Краснодарском крае, Дагестане.

Темп прироста 0,8% зафиксирован в Татарстане, Якутии, Ингушетии, Ростовской области и других регионах. Челябинская области не вошла ни в один список. Как сообщает региональный минздрав, за последние сутки коронавирус обнаружен еще у 312 южноуральцев, среди них семеро – школьники. Десять человек скончались, 6 человек от COVID-19, еще четверо – от сопутствующих заболеваний.

С начала пандемии такой диагноз был диагностирован у почти 33 тысяч жителей области. В настоящее время лечение проходят 10 916 человек.