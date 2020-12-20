Скоро Рождество и Новый год: мы все надеемся на Чудо

Аргументы Недели → Общество 13+

20 декабря 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Новогодняя елка в Риге, фото автора

Совсем скоро наступит Рождество (католическое), Новый год и вновь Рождество (православное). Тяжелый, високосный год подходит к логическому завершению. Все мы устали! И все мы надеемся на обыкновенное ЧУДО! Чтобы наши близкие, родные были счастливы и здоровы, чтобы врачи, которые спасали нас, были здоровы, актеры радовали своими работами, а мир и спокойствие на земле поселились всегда! Да, я верю в Чудо! Балтийское бюро «Аргументы Недели» начинает свой интернациональный проект – поздравление известных, знаменитых, любимых, умных людей из разных стран! С наступающими зимними праздниками!

Латвия в ожидании праздников! В связи с ЧС латвийцы, конечно, проведут зимние праздники дома, у ТВ. Улицы немноголюдны, но главная елка страны, как всегда, прекрасна! Она дает надежду на то, что все, все, все дурное пройдет, а наши мечты сбудутся!

Ситуация с коронавирусом затронула весь мир! Но люди ждут перемен! Новогодние праздники – вера, надежда во все лучшее.

Кто-то проводит год «крыски» молча, кто-то вспомнит те уроки, которые она преподнесла, возможно, и поблагодарит ее. Совсем скоро Белый Металлический Бык ударит копытом и, надеюсь, что неприятности, разочарования, стрессы «улетят» прочь! Да, такой он сильный, упорный, смелый, трудолюбивый наш Бык!

Балтийское бюро «Аргументы Недели» начинает проект поздравлений!

Сегодня он явно интернациональный! Ведь праздников ждут все!

Специально для «АН». Кстати, фото предоставлено нашему изданию гостями.

Экс-министр культуры Латвии, депутат Европарламента от Латвии Даце Мелбарде (Брюссель):

Экс-министр культуры Латвии, ныне депутат Европарламента Даце Мелбарде, фото из личного архива политика

«В последние годы я очень углубилась в народные латышские традиции. Для меня Рождество ассоциируется с природными процессами – с зимним солнцестоянием, которое является поворотным моментом на пути к весне для пробуждения природы. В тоже время, Рождество – время размышлений, чтобы подумать о прошедшем годе. Время, когда можно пообщаться с самим собой, чтобы познать свой внутренний мир. Если бы не было ограничений, которые связаны с «ковид», то вместе со своей группой (организацией) «Сильные жены» применили наши традиции на практике: сожгли в костре прошлогодние печали и неудачи… А еще спели бы много песен! Песен солнцестояния. Такие наши древние национальные традиции. Рождество для меня – время, когда я особенно хочу поблагодарить свою семью и коллег. Мне нравится желать и дарить радость людям! С Рождеством!»

Актриса Наталья Суркова («Великая», «Григорий Р», «Бомба», «Мастер и Маргарита») Санкт-Петербург, Россия:

Актриса Наталья Суркова, фото из личного архива

«Год, конечно, был сложный. Я столкнулась с тем, когда близкие, друзья уходили из-за коронавируса. Увы, год больших потерь. Но и год переосмысления… Все, что происходит, к счастью, не на долго. Я верю в это и надеюсь. Сколько болезней наш народ перенес! И это переживем! Обязательно. Для меня Рождество, Новый год – домашние праздники, когда мы всей семьей собираемся за одним столом. Праздники моего детства. А это значит, что следует верить и загадывать желания! И они обязательно сбудутся! Наступает эра надежды, веры, любви. Берегите себя, мои дорогие! Все переживем! Счастья! С Праздниками!»

Латвийский DJ AFTY (SLAVA) Рига, Латвия:

Латвийский DJ AFTY (SLAVA) Рига, фото из личного архива

«Этот год принес много «нового»: коронавирус, пустоту, печали. Но мы же переживаем этот год! Мы сможем! Мы сильные! Ребята, чтобы у вас ни случилось, ставьте цели! Ставьте и идите к ним! Я знаю, что страх просто «топит» нас, но перешагните через него. Мой дед мне всегда говорил, что «самое трудное время перед рассветом». А он, переживший ВОВ, знал и беды, и радости. И я верю, что лучшие времена точно наступят! Когда совсем «кранты» - включите музыку! Музыка во все времена спасала! Проверено! Продержитесь немного и все наладится! С Рождеством и Новым годом! Priecigus Ziemassvetkus!»

Народная актриса Украины Нина Нижерадзе, Киев:

Народная актриса Украины Нина Нижерадзе, Киев, фото из личного архива

«Впереди праздники и о плохом думать даже не хочу! Верю в счастье, удачу, радость. Конечно, помяну своих друзей-коллег, которые ушли… Соберемся с родными за одним столом, споем наши любимые песни, загадаем желания! Для меня счастья, когда все близкие рядом! Берегите своих родных, любите их, чувствуйте их. Несите добро людям! И люди ответят вам добром! Счастья, добра, здоровья, любви! Пусть все, все сбудется, что загадали! С любовью ко всем ВАМ!»

Продолжение следует…