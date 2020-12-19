Беглов объявил о старте прививочной кампании против коронавируса в Петербурге

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19 декабря 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 19 декабря, заявил о начале прививочной кампании против коронавирусной инфекции COVID-19. Беглов рассказал, что на первом этапе прививку получат врачи, медики, учителя, представители силовых ведомств и тех специальностей, которые задействованы в обеспечении жизнедеятельности города.

По его данным, власти Петербурга обратились в Минздрав РФ, чтобы городу на первом этапе выделили 100 тыс. доз вакцины. Беглов сообщил, что в Петербурге откроются около 70 пунктов вакцинации от коронавируса, будет установлена общая электронная запись, желающие тоже смогут привиться.