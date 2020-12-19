Во время пандемии в России закрылись сотни тысяч предприятий, без работы осталось 1,5 миллиона человек

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19 декабря 2020, 22:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Пандемия нанесла существенный удар по российскому предпринимательству. По данным пресс-службы федерального омбудсмена Татьяны Москальковой, коронавирусные ограничения стали причиной банкротства порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн.

Разорение предпринимателей привело к росту безработицы. По данным Всемирного банка, количество работающих в нашей стране сократилось на 1,5 млн человек.

Поддерживать предпринимателей государство не собирается. 30 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не будет вводить новые меры поддержки для бизнеса из-за пандемии.

«Просто в этом нет необходимости с учетом того, что экономика продолжает функционировать», - заявил Песков.

Между тем представители СМИ в регионах рассказывают, сколько предпринимателей обанкротилось, как пытаются выжить оставшиеся и что делают лишившиеся работы люди.

Москва



16 декабря мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пятый по счету пакет мер помощи малому бизнесу, включающий продление субсидий, льготные условия аренды и снижение кредитной ставки для предпринимателей. Тем не менее, специалисты базы данных «Картотека» зафиксировали, что к декабрю столица стала лидером по количеству ИП, исключенных из государственного реестра (ЕГРИП) по инициативе налоговых органов. Причем самой пострадавшей от коронакризиса сферой стала розничная торговля в нестационарных помещениях и на рынках.

Владелица сувенирного магазина Светлана Макарова рассказала, что из-за снижения продаж ее магазину стало нечем платить аренду. Арендатор не пошел на уступки по аренде. Пришлось закрыть магазин, новое помещение так и не нашли. Светлана получала помощь в размере 12 тысяч рублей на каждого сотрудника, но ее едва хватило на выплату зарплаты.

Второй по числу ликвидаций отраслью стала деятельность такси. За 2020 год в этой отрасли прекратили работу 12,9 тысяч ИП.

Санкт-Петербург

В самый горячий для сферы услуг период — в новогодние праздники — в Петербурге перестанут работать рестораны, кафе и салоны красоты. При этом никакой помощи бизнесу город пока не предложил.

Рестораторы не могут понять, чем их продезинфицированные залы со столиками, расставленными в двух метрах друг от друга, опаснее питерской подземки, где, наоборот, сокращены интервалы между поездами, чтоб народу набивалось побольше.

Точное число предприятий, закрывшихся в Петербурге насовсем, назвать пока невозможно.

«Понять, как малый бизнес пережил пандемию и экономические потрясения, можно будет только через полгода после того, как снимут все ограничения, и мы вернемся к нормальной, полноценной жизни, - считает председатель совета Союза малых предприятий Санкт-Петербурга Владимир Меньшиков. - Даже те, кто сейчас работает, не уверены, что устоят и выживут. Поэтому и прогнозы невозможны, мы не знаем, как будет развиваться ситуация. А самое плохое — мы и предполагать не можем, когда это все закончится».

По данным Петростата, за 11 месяцев 2020 года в северной столице спад промышленного производства составил 2,6%. Больше всего упало производство текстильных изделий — 21%, на втором месте - электрооборудование: 18%. Третий по величине показатель спада - в фармацевтике: производство лекарств снизилось на 14,4%. И на четвертом месте - автомобили: 13,3%.

Настоящую катастрофу переживает туристическая сфера. Глава комитета по туризму Смольного Сергей Корнеев сообщил, что турпоток упал в пять раз, с 10 миллионов в год - до двух. Обороты компаний упали на 70 процентов, общая сумма потерь - 250 миллиардов рублей. Помощь отрасли от государства составила 4 миллиарда рублей.

Крым и Севастополь

В Крыму и Севастополе кроме федеральных мер поддержки для бизнеса из-за локдауна реализуются и региональные меры. В их числе - отсрочка подачи налоговых деклараций и уплаты налогов, освобождение от уплаты аренды за государственное имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности.

Коронавирусные ограничения больше всего ударили по общепиту и гостиничному бизнесу. В Севастополе для ресторанного бизнеса вводятся серьезные ограничения: время работы - строго до 22 часов, и запрет корпоративов. Пострадавшей отрасли власти обещают предоставить микрокредиты под 1% годовых и отсрочку арендной платы для тех, кто снимает помещения у государства. Однако эти деньги в любом случае нужно будет возвращать, так что особого эффекта от обещанной поддержки рестораторы не прогнозируют.

В Крыму под раздачу попали также отельеры. Кроме запрета корпоративов, отелям запретили проводить и новогодние мероприятия. Суммы недополученных прибылей из-за запретов, даже по самым скромным подсчетам, выглядят внушительно.

Пермский край

В администрации Перми говорят о сокращении числа субъектов малого и среднего бизнеса примерно на 30% за год. Количество безработных растет быстрее, чем сокращается количество работодателей: за 2020 год оно выросло в шесть раз - с 4 тысяч до 26,5 тысячи человек.

Льготу по налогу на имущество в регионе получили лишь собственники помещений площадью свыше 5 тысяч кв. м и кадастровой стоимостью свыше 100 млн рублей, владельцы мелких ТЦ льгот не получили.

Согласно данным Пермьстата, за январь-октябрь 2020 года объем платных и бытовых услуг населению серьезно снизился по сравнению с прошлым годом. Больше всего объем упал для турагентств (42%), учреждений культуры (50%), бань, спорта, санаторно-курортных организаций (по 51%), гостиниц (54%), изготовления мебели (56%), ремонта и пошива одежды (59%).

Тюменская область

Уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Лариса Невидайло заявила: за время пандемии свой бизнес закрыли 4772 субъекта предпринимательства. Больше всего пострадал малый и средний бизнес.

Губернатор Александр Моор на встрече с президентом Владимиром Путиным 1 декабря доложил, что бюджет региона недополучил 3 млрд рублей из-за налоговых льгот, предоставленных малому и среднему бизнесу. Прямая финансовая поддержка на выдачу микрозаймов составила 200 млн рублей, еще 500 млн ушло на поручительства малым компаниям и 100 млн - на компенсацию процентов по кредитам.

Курганская область

В регионе значительная часть населения и в докризисные времена получала по 12–14 тысяч рублей в месяц. А за время весеннего локдауна многие потеряли и эту работу.

Согласно данным службы занятости, к началу декабря в Зауралье зарегистрировано 27 280 безработных (в январе было 5688). Уровень регистрируемой безработицы составил 7,5%. В самом Кургане сейчас 10 798 безработных, их численность выросла в 8 раз с начала года.

По данным Федеральной налоговой службы, всего в регионе закрылось 1152 субъекта малого и среднего предпринимательства.

Саратовская область

Согласно данным официальной статистики, общее количество предпринимателей и юрлиц на фоне коронавирусного кризиса практически не изменилось. Если по состоянию на третий квартал 2019 года в регионе было зарегистрировано 56 524 ИП и глав крестьянско-фермерских хозяйств, то по итогам третьего квартала текущего года осталось 56 353 предпринимателя.

Существенное сокращение наблюдается и в такой ключевой сфере экономики Саратовской области, как сельское хозяйство - количество агрофирм, зарегистрированных в регионе, за минувший год снизилось на 80, что составляет 5,6% от их числа осенью прошлого года.

Парадоксально, но число индивидуальных предпринимателей, занятых в гостиничном и ресторанном бизнесе, за год, по официальным данным, выросло сразу на 9,2% (с 1640 до 1792), количество юридических лиц — на 3,2% (с 860 до 888). Почти на 12% возросло количество ИП в строительной сфере (с 2806 до 3138), в сфере транспорта и логистики — на 4,3% (с 7038 до 7341).

С целью стабилизации ситуации на региональном уровне в дополнение к федеральным мерам областной Думой в этом году было принято четыре пакета мер поддержки бизнеса. Так, для предприятий пострадавших отраслей власти региона решили снизить ставки по упрощенной системе налогообложения, предоставить им льготы по налогу на имущество. Кроме того, в два раза был снижен потенциальный доход на патентной системе для торговли, общепита, аренды, салонов красоты, предприятий физкультуры и спорта, освобождены от транспортного налога автобусные перевозчики.