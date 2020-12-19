Российский предприниматель Олег Тиньков сообщил: «У меня полная ремиссия»

Аргументы Недели → Общество 13+

19 декабря 2020, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]

Олег Тиньков, фото: Instagram.com

Банкир Олег Тиньков в День Святого Николая, 19 декабря, сообщил о чуде. Более пяти месяцев назад он перенес операцию по пересадке костного мозга. По словам Тинькова, 19 декабря "пришли молекулярные анализы костного мозга, их делают очень долго, это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге".

"И у меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне... это самый важный тест, значит донор работает и убивает все патогены". Он поблагодарил неизвестную немецкую девушку, которая спасла ему жизнь. "Спасибо Рине, Даше, Паше и Роме, Ангелу-Спасителю Профессору Гриббену, это один из лучших гематологов мира! Он лечит меня по нестандартному протоколу, после моих двух драматических сепсисов и Ковида, и именно поэтому, это взяло время, чтобы донор заработал. Впереди еще большая работа, нужно победить свой небольшой «GvHD», поменять группу крови на донорскую, восстанавливаться и реабилитироваться - впереди еще долгие месяцы", - написал Тиньков в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleg Tinkov (@olegtinkov)