Мария Шарапова представила жениха - британского миллионера Александра Гилкса

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19 декабря 2020, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Шарапова, фото: twitter.com/mariasharapova

Российская теннисистка Мария Шарапова собралась замуж и представила своего жениха. 33-летняя Шарапова опубликовала фото со своим избранником - 41-летним британским миллионером Александром Гилксом.

Бывшая первая ракетка мира рассказала, что мужчина сделал ей предложение, и она сразу согласилась выйти за него. «Я тебе сказала "да" еще в первый день нашей встречи. Или мы просто это так красиво скрывали?» — написала в Инстаграм Мария Шарапова. О помолвке Шарапова сообщила, но когда будет свадьба не уточнила.

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Александр Гилкс - выходец из семьи британских аристократов. Его отец – доктор медицинских наук, один из известных дерматологов Великобритании, мама преподавала в Оксфордском университете, специалист по России и Восточной Европе. Ему принадлежит часть акций аукциона Phillips и онлайн-аукцион — Paddle8. Жених Шараповой занимает пост в правлении Нью-Йоркской академии искусств. Среди его друзей - британские принцы Уильям и Гарри.

Гилкс опубликовал фото с Марией и написал: «Спасибо, что сделала меня очень-очень счастливым. Я с нетерпением жду возможности всю жизнь любить тебя и учиться у тебя».

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