В Ханты-Мансийском автономном округе мэрия закупила детям просроченные новогодние наборы сладостей

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19 декабря 2020, 21:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийском автономном округе мэрия Югорска закупила детям просроченные новогодние наборы сладостей. Администрация Югорска подарила отличившимся школьникам подарки, на упаковке указано, что срок годности закончился 15 февраля 2020 года.

Мэр Югорска Андрей Бородкин прокомментировал ситуацию.

«Оперативно провели проверку всей партии товара и выяснили, что при внешней качественной упаковке, маркировка действительно свидетельствует об истекшем сроке годности...Не думаю, что это сделано умышленно и конфеты действительно просрочены, возможно, это действительно ошибка в маркировке, как утверждает поставщик. В данном случае неважно, речь идёт о здоровье детей, поэтому вся партия подарков будет заменена им», — написал он в своём Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Бородкин (@borodkin_yugorsk)