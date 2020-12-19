Главное - не перепутать. Чиновник из МЧС решил поучаствовать в тушении пожара, но надел баллон с воздухом вверх ногами

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19 декабря 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: отдел видеодокументирования ПТ и АСР ГКУ "ПСЦ"

Забавный случай произошел с глава московского МЧС. Вчера Сергей Желтов лично приехал на тушение сложного пожара здания Мосгортреста. Всё бы ничего, но он надел баллон с воздухом вверх ногами — и фотографии по недосмотру редактора попали в паблик ведомства.

Обычно баллон надевают вентилем вниз, чтобы в случае чего было удобно открыть кислород рукой. И подчиненные Желтова это хорошо знают, потому что сам начальник всегда требовал от проверяющих очень жестко наказывать всех, кто ошибается на тренировках или нарушает экипировку, пишет Baza.

Как только над курьезным фото стали смеяться в сети, его тут же удалили, а сам Желтов объяснил, что впопыхах просто перепутал, и, главное - совсем не вентиль, а пожар, который удалось потушить без жертв. «А тот, кто любит такие ситуации, должен помнить: если бросаешь в другого человека грязь, она до него может не долететь, а на его руках она останется всегда», - философски заметил чиновник из МЧС.