Блогерша, звезда Instagram умерла от анорексии в 24 года
19 декабря 2020, 18:24[ «Аргументы Недели» ]
Мама известной немецкой Instagram-блогерши Йоси Марии сообщила о смерти дочери, у которой была анорексия. По словам женщины, Йоси Мария "боролась с этой серьезной болезнью, но проиграла эту битву".
Девушка скончалась в Испании, где отдыхала на Канарских островах. Состоянии Ийси Марии начало ухудшаться во время перелёта. Она умерла на руках своей подруги.
Блогер страдала анорексией в течение нескольких лет, в последнее время она писала о заболевании посты в Instagram. Буквально за несколько дней до смерти Йоси Мария выражала надежду, что сможет справиться с болезнью. Как писала девушка, она не хочет быть среди тех 10%, кто не смог справиться с анорексией и ушёл из жизни.
"Мы до последнего восхищались тобой, глядя на твою борьбу с этой серьезной болезнью, и нам пришлось беспомощно наблюдать, как ты проиграла эту битву", — написала мать Йоси Марии после смерти дочери.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.