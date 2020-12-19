Блогерша, звезда Instagram умерла от анорексии в 24 года

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19 декабря 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]

Йоси Мария, фото из соцсети

Мама известной немецкой Instagram-блогерши Йоси Марии сообщила о смерти дочери, у которой была анорексия. По словам женщины, Йоси Мария "боролась с этой серьезной болезнью, но проиграла эту битву".

Девушка скончалась в Испании, где отдыхала на Канарских островах. Состоянии Ийси Марии начало ухудшаться во время перелёта. Она умерла на руках своей подруги.

Блогер страдала анорексией в течение нескольких лет, в последнее время она писала о заболевании посты в Instagram. Буквально за несколько дней до смерти Йоси Мария выражала надежду, что сможет справиться с болезнью. Как писала девушка, она не хочет быть среди тех 10%, кто не смог справиться с анорексией и ушёл из жизни.

"Мы до последнего восхищались тобой, глядя на твою борьбу с этой серьезной болезнью, и нам пришлось беспомощно наблюдать, как ты проиграла эту битву", — написала мать Йоси Марии после смерти дочери.