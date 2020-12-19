Эксперт посоветовал, в каких случаях лучше оплачивать наличными

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19 декабря 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 1prime.ru

фото: pixabay.com

Выбирая между оплатой наличными или картой люди обычно исходят из безопасности покупки. Большинство интернет-магазинов предлагают покупателям на выбор несколько способов оплаты товара.

Эксперт в сфере банкротства и финансовой реструктуризации Дмитрий Константинов объяснил, что оплата наличными позволяет уберечь свои денежные средства от мошенников или не столкнуться со сложным возвратом денег за некачественный товар, от которого приходится отказаться.

Также у покупателей могут возникнуть сомнения в безопасности оплаты картой, когда продавец просит карту, чтобы пойти с ней в другое помещение или настаивает на том, чтобы покупатель вставил карту в терминал оплаты.

Специалист Дмитрий Константинов рассказал, что оплата наличными предпочтительна при платеже за товары в небольших магазинах, несетевых заведениях. Согласно объяснению эксперта, в таких торговых точках вероятность наткнуться на так называемые скиммеры — устройства, с помощью которых злоумышленники могут получить доступ к данным карты покупателя, — выше, - сообщает Прайм.

С 2021 года в России вводятся новые правила оплаты наличными.