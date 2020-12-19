«Я знаю правду и не боюсь», пожаловавшаяся Путину санитарка обвинила главу мурманского Минздрава во вранье на прямой линии

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19 декабря 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

Cанитарка из кольской больницы обвинила главу мурманского Минздрава во вранье. Наталья Козырева рассказала на прямой линии с президентом, что «Медики из города Кола ни разу не получили надбавку за работу с ковидом», на что главврач Кольской ЦРБ назвал это клеветой и начал угрожать жалобщикам вмешательством ФСБ.

Чиновники «честно» рассказали президенту, что весь медперсонал получает от 77 до 116 тысяч за свою «нелегкую работу по спасению жизней люднй». И ведь ни разу не соврали! Те, кто протирает штаны в кабинетах, просто перевели весь младший медперсонал на должности «уборщиков производственных помещений» больницы, и им теперь не надо ничего платить. Санитарки по-прежнему ухаживают за коронавирусными пациентами, помогают им на процедурах, подносят утки, обрабатывают палаты и перестилают постели 24 часа в сутки и через сутки, но за свои жалкие копейки. А чиновники формально правы – уборщикам надбавки не положены!

"Я за месяц заработала 29 тысяч рублей. Это с учётом, что ещё было совместительство. У меня есть расчётные листы. Я сама в шоке от цифры 116 тыс. и 77 тыс. Я знаю правду, а человек, который говорит правду, не боится. Он (глава Минздрава Панычев) сам себя топит. Расчётные листы я обнародую, и все узнают, как на самом деле. В больнице меня поддержали. И собираются также писать заявление и предоставлять свои расчётные листы», - цитирует Наталью Козыреву «Новая газета».

Она же сняла видео, как доказательство, что сотрудники, которые были санитарами, переведены в уборщики, но выполняют функции санитаров, имеют прямой контакт в «красной зоне», но не подпадают под выплаты.

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