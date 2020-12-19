Татьяна Навка счастлива, что вернулась из «несчастной Америки» в Россию

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19 декабря 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]

Роман Костомаров и Татьяна Навка, Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка успешно работает в России. А в тяжелые 1990-е годы спортсменка уезжала в Соединенные Штаты Америки, так как в России не было работы. Тогда в Америку уезжали многие известные российские спортсмены, чемпионы.

Навка рассказала в интервью Тине Канделаки, что в США россиянам предоставляли потрясающие условия. По словам знаменитой фигуристки, ее тренер уезжала, заключив контракт с американской школой, и она вывезла с собой самых талантливых фигуристов. Там спортсменов первые полгода кормили и поили. И что важно - лед бесплатно давали. По признанию Навки, предоставлены им были такие условия, которых она никогда не могла представить.

В 2006 году они с Романом Костомаровым тренировались в Америке. В том же году Навка и Костомаров стали победителями Олимпийских игр в танцах на льду.

Сейчас фигуристка работает в России, участвовала в ледовых шоу, в этом сезоне является судьей в "Ледниковом периоде". Супруга пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка сама ставит спектакли на льду к Новому году.

Как-то Навка побывала в США в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Знаменитая фигуристка разочарована Америкой. На ее взгляд, сейчас США выглядят намного хуже. "Попав в Америку, я была шокирована. Потому что она в какой-то степени даже деградировала", - поделилась Татьяна Навка.