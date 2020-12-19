Общероссийская акция «Закаленная Россия – Сильная страна» в Приморском крае

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19 декабря 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: «Закаленная Россия – Сильная страна»

Общероссийская акция «Закаленная Россия – Здоровая страна» - это массовое мероприятие любителей здорового образа жизни, зимнего плавания, закаливания и моржевания. Акция проводится второй год подряд в конце декабря и является объединяющим мероприятием, во время которого все федерации, объединения и клубы здорового образа жизни, зимнего плавания, закаливания и моржевания по всей стране, в 10.00 по местному времени демонстрируют не на словах, а на деле единство России в стремлении к здоровому образу жизни.

Начиная с Дальнего Востока - Камчатки, Сахалина, Приморского, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия) и так до западных рубежей Калининградской области, любители здорового образа жизни, зимнего плавания, закаливания и моржевания проводят в установленное время массовый флешмоб обливания холодной водой, погружаются в воду океанов, морей, рек и местных водоемов и проводят соревнования по зимнему плаванию, демонстрируя всему мировому сообществу, что Россия – это закаленная, а значит и здоровая и сильная страна, здоровое общество и здоровые и сильные люди.

Организаторами общероссийской акции «Закаленная Россия – Сильная страна» выступают Общероссийская общественная организация «Федерация зимнего плавания России» и ее руководитель адмирал Сиденко Константин Семенович и Издательский дом «Аргументы Недели», в лице председателя совета директоров Тимошенко Вячеслава Петровича.

Большую поддержку в проведении общероссийской акции оказывает ООО «Порт Вера», в лице генерального директора Диева Евгения Александровича, вот уже второй год подряд при их участии в Приморском крае проводятся все крупные мероприятия по зимнему плаванию, а команда Приморского края «Косатка ДВ – Порт Вера» является одной из сильнейших команд по зимнему плаванию в России и мире, завоевывая на соревнованиях всероссийского и международного уровня множество кубков и медалей различного достоинства.

В сезоне 2020-2021 года команда Приморского края «Косатка ДВ – Порт Вера» по результатам выступления на проведенных этапах Кубка России в городе Владивостоке и Екатеринбурге является лидером этого сезона, завоевав в общей сложности более 150 медалей различного достоинства.

Екатеринбург

Большое внимание в Приморском крае уделяется и массовому развитию зимнего плавания, закаливания и моржевания. При поддержке правительства Приморского края и лично губернатора Приморского края Кожемяко Олега Николаевича и министра физической культуры и спорта Приморского края Кузнецова Жана Анзорьевича вот уже второй год на пляже «Юбилейный», в городе Владивостоке, функционирует центр зимнего плавания «Косатка ДВ», который объединил всех желающих заниматься зимним плаванием и моржеванием, в их распоряжении имеются комфортные раздевалки с душевыми и туалетами, спортивный зал, две бани для обогрева после окунания в проруби и конечно чайная зона, где можно в спокойной обстановке пообщаться с друзьями и выпить чая.

В Приморском крае занятия зимним плаванием, закаливанием и моржеванием становиться здоровой тенденцией, все больше приморцев приобщаются к здоровому образу жизни, за прошлый зимний сезон услугами центра зимнего плавания «Косатка ДВ» воспользовалось более 18 000 человек.

В настоящий момент в Приморском крае силами федерации зимнего плавания Приморского края «Косатка ДВ» разработан, представлен губернатору Приморского края Кожемяко Олегу Николаевичу и поддержан проект «Закаленное Приморье», по результатам реализации которого в Приморском крае в период с 2020 по 2021 года центры зимнего плавания «Косатка ДВ» появятся в 12 крупнейших муниципальных образованиях Приморского края.

Косатка ДВ

В Приморском крае стали традиционными соревнования по зимнему плаванию – «Русский Открытый Кубок Тихого Океана», «Гран При Владивосток», «Кролевая Битва», «Битва брассистов», в летнее время соревнования по плаванию на открытой воде – «Русская верста», заплыв через пролив Босфор Восточный, заплыв «Побег» с острова Скрыплева, «Русская кругосветка» вокруг Русского острова.



26 декабря 2020 года с 09.30 до 16.00, на водной станции ЦСКА по адресу: город Владивосток, ул. Набережная 7, пройдет общероссийская акция «Закаленная Россия – Сильная страна», в рамках акции будут проходить:

- закал забег на Олимпийскую милю 2020 м;

- соревнования по скандинавской ходьбе на дистанцию 3000 м;

- массовый флешмоб обливание холодной водой;

- соревнования Приморского края по зимнему плаванию «Гран При Владивосток 2020», в дисциплинах 25 метров вольный стиль, баттерфляй и брасс и эстафета 4 Х 25 метров вольным стилем.

В мероприятиях будет принимать участие губернатор Приморского края Кожемяко Олег Николаевич.

Приморье в едином строю участников общероссийской акции «Закаленная Россия – Сильная страна», вместе мы - Сила!!!!