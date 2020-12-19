В России участились случаи осквернения мемориалов Вечного огня

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19 декабря 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В Петербурге неизвестные забросали снегом Вечный огонь на Марсовом поле. Сейчас ведется поиск злоумышленников. В мае этого года на этом же месте женщина забросала мемориал бутылками, а Вечный огонь залила газировкой. Еще один случай надругательства над местом памяти произошел на этой неделе в Пензе: две школьницы грелись у Вечного огня на Мемориале воинской и трудовой Славы. Происходящее они транслировали в соцсети, комментируя нецензурной бранью.

У Вечного огня греются как у костра, сжигают венки и готовят пищу. В июле в Петербурге признали виновными трех человек, жаривших сосиски у памятника «Вечный огонь над братской могилой рабочих и матросов» и снимавших это на видео. Две барышни отделались штрафом в 15 тыс. рублей, а вот мужчина получил два года за «надругательство над телами умерших и местами их захоронения». В мае семиклассники потушили Вечный огонь в Нижнем Тагиле, а в декабре в Костроме школьники поджигали на мемориале петарды.

В России в судебной практике есть примеры разной правовой оценки довольно схожих противоправных действий, совершенных в отношении Вечного огня. В 2017 году в Орловской области двух братьев признали виновными в вандализме, совершенном группой лиц: мужчины получили по году за то, что бросали в Вечный огонь бутылки, а затем потушили пламя, справляя нужду. В то же время в Тюмени в 2020 году мужчина был признан виновным в мелком хулиганстве за то, что бросал в Вечный огонь мусор, прикуривал и ставил ноги на мемориал. За это он получил всего лишь семь суток ареста.

В случае если суд усмотрит в выходках у Вечного огня признаки вандализма, то для нарушителей предусмотрено максимальное наказание до трех лет лишения свободы. Статья «Уничтожение объектов культурного наследия» предполагает до шести лет лишения свободы. За правонарушение «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» можно получить максимальный срок до пяти лет лишения свободы.

«Если наряду с указанными деяниями совершены действия, предусмотренные ст. 282 УК РФ (например, если на памятники нанесены надписи или рисунки соответствующего содержания, в присутствии посторонних лиц высказывались националистические лозунги), содеянное квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных соответственно ст. 214, 243 или 244 УК РФ и ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»)», - отмечает ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Тулупов.

В мае этого года депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил дополнить Уголовный кодекс ст. 354.2 «Фальсификация исторических фактов о причинах и итогах Второй мировой войны». Она предусматривает штрафы до 500 тыс. рублей и максимальный тюремный срок до пяти лет. Известно, что документ пока находится на рассмотрении.

Историк Владимир Рудаков считает, что одной из причин осквернения происходящего является то, что у молодого поколения или людей, недостаточно просвещенных, историческая память уходит на второй или третий план, и война для них уже не является частью личной, семейной истории.

«У нас был очень серьезный провал в 1990-х и «нулевых» годах, когда это ушло куда-то далеко, и сейчас мы этот провал пожинаем и еще будем пожинать, - считает Рудаков. - Но если мы эту ситуацию отпустим, не будем заниматься памятью о войне, то в конечном итоге получим то, что происходит, например, на Западе, в Америке, где память о войне уже давно ушла на 5–7-й уровень в силу объективных причин - там нет миллионов семей, где были бы погибшие в этой войне. Для них война - это миф, очень далекий: кто-то с кем-то воевал, уже непонятно за что и против кого. Если мы не хотим такого отношения к нашей истории, мы должны этим заниматься».

Историк Дмитрий Казаков отмечает, что в хроники осквернения Вечного огня часто попадают школьники и считает, что происходящее является отражением социально-экономических проблем в обществе в целом.

«Это не проблема какого-то одного социального института - учителей, полиции, родителей. Не надо искать крайнего. Если в обществе всё относительно хорошо, то меньше этих противоречий, у людей больше возможностей для самореализации, заниматься детьми и жить в семьях, а не бегать с работы на работу, - считает Дмитрий Казаков. - Дети живут не в вакууме. Их действия - это отражение того, что происходит в обществе».

Владимир Рудаков отметил, что в данной ситуации должна проводиться системная работа не только школы и семьи, но и в целом государства. А слово «патриотизм» должно быть наполнено соответствующим смыслом.