ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 18+

В Казани 7-летнего мальчика избили после жалобы его матери в прокуратуру на поборы в школе

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Readovka.ru

В Казани 7-летнего мальчика избили после жалобы его матери в прокуратуру на поборы в школе

В Казани семилетний мальчик, ученик второго класса одного из лицеев города, попал в больницу после избиения
из-за отказа его мамы сдавать деньги на школьные поборы.

Мама малыша, лишившаяся работы из-за пандемии коронавирусной инфекции, в начале учебного года отказалась платить в школу 10 тысяч рублей. Женщина написала жалобу в прокуратуру. В полиции матери младшеклассника посоветовали перевести сына в другую школу.

Оказалось, почти две четверти в школе ребенок терпел издевательства.  Недавно он вернулся из лицея таким расстроенным, что мать сразу заметила - что-то произошло серьезное. Мальчик признался, что его "побили". К вечеру у ребенка боль в животе усилилась. Мать вызвала "скорую". Медики установили, что ребенку отбили почки. Мальчик госпитализирован.
Инцидент произошел в лицее №187, сообщило издание Readovka.

ИЧ

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью