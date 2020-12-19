В Казани 7-летнего мальчика избили после жалобы его матери в прокуратуру на поборы в школе

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19 декабря 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Readovka.ru

В Казани семилетний мальчик, ученик второго класса одного из лицеев города, попал в больницу после избиения

из-за отказа его мамы сдавать деньги на школьные поборы.

Мама малыша, лишившаяся работы из-за пандемии коронавирусной инфекции, в начале учебного года отказалась платить в школу 10 тысяч рублей. Женщина написала жалобу в прокуратуру. В полиции матери младшеклассника посоветовали перевести сына в другую школу.

Оказалось, почти две четверти в школе ребенок терпел издевательства. Недавно он вернулся из лицея таким расстроенным, что мать сразу заметила - что-то произошло серьезное. Мальчик признался, что его "побили". К вечеру у ребенка боль в животе усилилась. Мать вызвала "скорую". Медики установили, что ребенку отбили почки. Мальчик госпитализирован.

Инцидент произошел в лицее №187, сообщило издание Readovka.