270 млн рублей получил резидент ТОР «Комсомольск»

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19 декабря 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

На рабочей встрече с представителями ООО «Дальиндустрия» был поднят вопрос о строительстве завода по производству металлоконструкций с установкой линии горячего оцинкования на площадке «Парус» в ТОР «Комсомольск» в Хабаровском крае.

По словам гендиректора предприятия Антона Силецкого, уже сейчас ведутся работы по строительству первой очереди завода, возводятся цеха по производству металлоконструкций. Во вторую очередь будет смонтирована линия горячего цинкования.

- По второй очереди сейчас происходит подготовка документов и подача их главгосэкспертизу. После неё мы должны получить разрешение на строительство и выйти на фактическую фазу - возведение второго комплекса, - уточнил Силецкий.

Фонд развития промышленности одобрил предприятию льготный заем в 270 млн рублей.

Мощности завода позволят выпускать как минимум 20 тысяч тонн стальных конструкций с антикоррозийным покрытием. Эта продукция будет применяться в дорожном и промышленном строительстве, а также сельском хозяйстве и энергетике.