Наш ответ. Новосибирский мэр предложил российским спортсменам выступать под флагом СССР

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19 декабря 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Новосибирский мэр-коммунист Анатолий Локоть предложил российским спортсменам, которым запретили в течение двух лет использовать национальную символику на чемпионатах и олимпиадах, выступать под флагом Советского Союза.

«Международные бюрократы от спорта, следуя антироссийской политике, проводимой США и их западными союзниками, в очередной раз показали, что принцип «спорт — вне политики» так и остался утопичной мечтой», - написал он на своей странице в Facebook.

Он также заявил, что не только политическими и экономическими санкциями, но давлением в спорте «Запад пытается не просто разрушить нашу страну, но и лишить нас национальной гордости». Но это у него не выйдет. «Предлагаю асимметричный ответ — использовать в качестве символа нашей команды на предстоящих соревнованиях Знамя Победы — государственный флаг Советского Союза, победившего фашистскую Германию в Великой Отечественной войне», - заявил он.

«Оставьте уже знамя Победы в покое! С такими деятелями и внешних врагов не надо - коррупция съедает страну изнутри», «Давайте улицы уберём для начла? Если надо дворников нарядить в какие-то цвета – пожалуйста, лишь бы они были», «Из-за этого решения суда миллиарды на подготовку к чемпионату по хоккею в Новосибирске могут оказаться потрачены впустую? Поэтому и ищем врагов под патриотическими лозунгами?», - комментируют предложение подписчики прямо на странице мэра.