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На Бога надейся. Священники по инициативе ГИБДД освятили аварийно-опасные участки трассы в Новосибирской области

, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

На Бога надейся. Священники по инициативе ГИБДД освятили аварийно-опасные участки трассы в Новосибирской области
Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Священнослужители РПЦ освятили аварийно-опасные участки федеральной трассы в Новосибирской области. С такой инициативой выступила местная Госавтоинспекция, видимо потому, что своими силами с количеством ДТП справиться они уже не могли.

Одна надежда на попов. За год на оном из участков трассы в Барабинском районе произошло 11 аварий. Погибли три человека, еще 19 получили травмы «Протоиерей Дмитрий Бабкин рассказал, что несколько лет назад проводил обряд освящения участка трассы в соседнем Убинском районе, тогда количество аварий заметно снизилось», — сообщает ГИБДД.

Обряд провели с иконой Николая Чудотворца, с гордостью добавили в ведомстве.

БИ

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