На Бога надейся. Священники по инициативе ГИБДД освятили аварийно-опасные участки трассы в Новосибирской области

Аргументы Недели → Общество 13+

19 декабря 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Священнослужители РПЦ освятили аварийно-опасные участки федеральной трассы в Новосибирской области. С такой инициативой выступила местная Госавтоинспекция, видимо потому, что своими силами с количеством ДТП справиться они уже не могли.

Одна надежда на попов. За год на оном из участков трассы в Барабинском районе произошло 11 аварий. Погибли три человека, еще 19 получили травмы «Протоиерей Дмитрий Бабкин рассказал, что несколько лет назад проводил обряд освящения участка трассы в соседнем Убинском районе, тогда количество аварий заметно снизилось», — сообщает ГИБДД.

Обряд провели с иконой Николая Чудотворца, с гордостью добавили в ведомстве.