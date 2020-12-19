На Бога надейся. Священники по инициативе ГИБДД освятили аварийно-опасные участки трассы в Новосибирской области
19 декабря 2020, 13:10[ «Аргументы Недели» ]
Священнослужители РПЦ освятили аварийно-опасные участки федеральной трассы в Новосибирской области. С такой инициативой выступила местная Госавтоинспекция, видимо потому, что своими силами с количеством ДТП справиться они уже не могли.
Одна надежда на попов. За год на оном из участков трассы в Барабинском районе произошло 11 аварий. Погибли три человека, еще 19 получили травмы «Протоиерей Дмитрий Бабкин рассказал, что несколько лет назад проводил обряд освящения участка трассы в соседнем Убинском районе, тогда количество аварий заметно снизилось», — сообщает ГИБДД.
Обряд провели с иконой Николая Чудотворца, с гордостью добавили в ведомстве.
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