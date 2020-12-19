20-градусный мороз не остановил хабаровчан от протеста

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19 декабря 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Снова в субботу на главной площади Хабаровска собрались участники акций в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Серея Фургала.

По официальным данным, которые приводит мэрия краевой столицы, в очередной субботней акции протеста приняли участие не более 50 человек. Однако судя по фото и рассказам самих участников, на площади собралось порядка сотни активистов.

На площади состоялся митинг, а после демонстранты начали шествие по центральным улицам Хабаровска. Двигались по тротуарам в сопровождении полиции.

Стражи порядка начали задержания уже после того, как мероприятие завершилось. По меньшей мере, были задержаны двое.

Согласно данным Гидрометцентра, сегодня в Хабаровске -20.

О задержании Фургала стало известно 9 июля. Следователи настаивают на версии, согласно которой он причастен к организации убийства 15-летней давности.

Тем временем, в Новосибирске акции в поддержку протестующего Хабаровска стали регулярны. Сегодня сибиряки вновь вышли на пикет, под песню «Ляписа Трубецкого» «Воины света». На пикет вышла активистка, которая уже была оштрафована на общую сумму в 340 тысяч рублей за акции протеста.