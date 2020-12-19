«Одноклассники» решили, что в Хабаровском крае самые недружелюбные пользователи

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19 декабря 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Российская социальная сеть «Одноклассники» изучила комментарии и оценки 43 миллионов пользователей и на основе полученных данных составила рейтинг самых доброжелательных регионов. Хабаровский край оказался в аутсайдерах.

Только один из дальневосточных регионов вошел в первую десятку – Забайкалье. Первое место занял Алтайский край. На третьем месте – Кузбасс. Пользователи этих трех субъектов РФ были лидерами на протяжении четырех кварталов 2020 года.

Самыми менее доброжелательными оказались пользователи «Одноклассников» из Хабаровского и Пермского краев. Именно они чаще других ставили грустные смайлики и негативные комментарии. В основном такую активности пользователи этих двух регионов показали в третьем квартале уходящего года.

Что касается среднероссийской оценки, то большая часть положительных комментариев и оценок пришлась на четвертый квартал 2020-го.