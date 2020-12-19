Челябинцев приглашают принять участие в благотворительном марафоне «Едем вместе»

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19 декабря 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Галина Новикова ]

Фото Евгении Майоровой

Для того, чтобы помочь детям с ДЦП, нужно просто проехать несколько километров на велотренажере.

«Аргументы недели» уже рассказывали о благотворительной акции «Едем вместе», организатором которой выступает фонд «Настоящий волшебник». Чем больше километров смогут накрутить на велотренажере участники акции, тем лучше. Спонсоры проекта километры «переведут» в деньги и купят на них тренажеры для больных детей.

Принять участие можно сегодня с 11.00 до 20.00 и завтра с 11.00 до 16.00 в ТРК «Космос». Известно, что уже в субботнее утро челябинцы смогли накрутить более ста километров! Присоединилась к акции и Евгения Майорова, уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области.

«Чем больше таких легких форматов, тем проще и интересней людям вовлекаться в благотворительность и, что очень важно - осознавать свой реальный вклад в помощь нуждающимся. Это делает нас всех лучше добрее и счастливее в конечном счете», – подчеркнула омбудсмен.

Организаторы акции приглашают всех гостей и жителей города помочь ребятам, нуждающимся в лечении. Информационным партнером мероприятия стал крупнейший южноуральский медиахолдинг «Гранада Пресс». Подробности можно узнать на сайте акции едем-вместе.рф