Детские технопарки – старт для будущего прогресса

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19 декабря 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

На площадке детского технопарка Московского финансово-юридического университета (МФЮА) «Наукоград» 15 декабря состоялась форсайт-сессия «Детский технопарк как системный элемент дополнительного образования детей в контексте Национальной технологической инициативы». Мероприятие было организовано Российской академией образования совместно с МФЮА.

Во время проведения круглого стола участники форсайт-сессии выдвинули предложения по развитию и продвижению детских технопарков в системе образования и выработке механизмов реализации Национальной технологической инициативы (НТИ).

Событие было приурочено к трехлетию технопарка МФЮА «Наукоград». За это время технопарк достиг высоких результатов: более 15 тысяч талантливых ребят стали слушателями программ «Наукограда» и начали свое развитие в передовых технологиях. В 2020 году «Наукоград» стал партнером проекта «Билет в Будущее» и Международного киберфестиваля идей и технологий Rukami. Совместно с образовательным партнером, университетом МИТУ-МАСИ, резиденты детского технопарка «Наукоград» участвуют в проекте «Нейроурбанистика» в рамках конкурса социально-экономических проектов и цифровых решений «Архипелаг 20.35». В начале декабря команда из 12 человек школы №1205, проходивших обучение по программе «Инженеры будущего», разработала на площадке «Наукограда» проект мобильного госпиталя. Он стал одним из финалистов VIII Московского международного инженерного форума (ММИФ).

В 2021 году технопарки Москвы станут площадками, на которых молодое поколение сможет попробовать себя в различных специальностях, чтобы получить базовые и углубленные знания и осознанно строить свой карьерный путь. Для вузов же это прекрасная возможность для поддержки талантов, выявления потенциальных студентов, которые точно понимают, чем хотят заниматься в будущем.

«Уверен, все идет к тому, что технопарк «Наукоград» станет студенческим конструкторским бюро, в котором будут рождаться новые изобретения и стартапы – таким я вижу дальнейшее развитие не только технопарков, но и школ, колледжей и вузов», – заявил Алексей Забелин, член-корреспондент РАО, ректор университета МФЮА и основатель интерактивного музея Развития науки и техники.

В преддверии встречи, 20 октября 2020 года Правительство Москвы и Агентство стратегических инициатив подписали Дорожную карту реализации Национальной технологической инициативы. Она предусматривает объединение представителей бизнеса и экспертов с целью развития в России перспективных технологических рынков и отраслей, которые могут стать основой мировой экономики. Цель Кружкового движения - создать в России экосистему, которая объединит технологических энтузиастов, крупные компании, госкорпорации, проекты на стыке образования, науки и технологического бизнеса.

«Для реализации Национальной технологической инициативы ведется подготовка высокопрофессиональных кадров, рабочих и специалистов в системе профессионального и высшего образования, а успех решения этой общегосударственной задачи закладывается в системах общего и дополнительного образования. Анализ проектов, реализуемых в рамках НТИ, свидетельствует, что ключевой для решения этих задач является качественная математическая и естественнонаучная подготовка учащихся», – отметил Николай Подуфалов, доктор физико-математических наук, профессор Академик Российской академии образования (РАО).

Дорожная карта Кружкового движения НТИ:

- реализация цифрового управления талантами;

- создание системы технологических соревнований;

- объединение существующих ресурсных центров в сеть;

- организация комплекса мероприятий: проектных школ, ярмарок, фестивалей, обеспечивающих единство ценностей и деятельности кружкового движения;

- привлечение и подготовка взрослых технологических энтузиастов.

Ключевыми проектами Кружкового движения НТИ стали Олимпиада КД НТИ и Олимпиада КД НТИ.Junior, Академия наставников, проектные школы «Практики будущего», цифровая платформа «Талант» и фестивали RUKAMI.

За 5 лет существования Олимпиады НТИ в ней приняли участие более 120 тысяч школьников старших классов. Для расширения возрастной категории к треку 8-11 классов в Олимпиаду добавили трек для средней школы (5-7 класс) и студенческий трек для 1-5 курса. Олимпиада командная, что существенно отличает ее от других. Еще одно ее отличие – задания подбираются с учетом особенностей узких специальностей и разрабатываются с помощью партнеров.

Миссия детского технопарка – помощь ребенку в самоопределении и самореализации. В нем дети пробуют себя в разных областях науки, разбираются в новых технологиях и погружаются в профессии будущего с помощью проектной деятельности. Также «Наукоград» готовит учащихся к творческим конкурсам, чемпионатам Worldskills, KidSkills и BRICS, Олимпиаде НТИ, «Моя страна – моя Россия» и другим.

«В детские технопарки было вложено много и средств, и души – все это для поддержки будущих двигателей прогресса», - отметила директор технопарка «Наукоград» Светлана Забелина.

В 2020 году в технопарке были созданы новые программы и открыты курсы в онлайн и оффлайн форматах по направлениям: «Юный Авиатор», «Инженеры будущего», «Информационное моделирование зданий», «PRO-искусство», «Управление жизненным циклом», «Искусство презентаций», «Сказочная архитектура». С каждым днем технопарк развивается все больше, завоёвывает пьедесталы и открывает новые форматы!

В 2021 году в технопарке Наукоград пройдут семейные мастер-классы, а ко Дню рождения – серия бесплатных мастер-классов, рассказывающих о профессиях будущего. С января 2021 года в музее Развития науки и техники откроется выставка «Призма Времени», посвященная Art & Science, где юные посетители узнают о взаимодействии света и цвета, познакомятся с голографическими технологиями, стерео и 3D-визуализацией, а также увидят оптоклонов – ультрареалистичную полноцветную голограмму, созданную Университетом ИТМО в содружестве с Греческим институтом голограммы.

Остается добавить, что прошедшая на базе «Наукограда» 16 декабря форсайт-сессия состоялась благодаря активному участию представителей министерства Науки и высшего образования РФ, Кружкового движения НТИ, Департамента образования и науки города Москвы, Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, АНО «Развитие человеческого капитала», руководителей детских технопарков Москвы, директоров школ, представителей Агентства инноваций города Москвы, Городского методического центра, а также индустриальных партнеров Кружкового движения НТИ.