Челябинцы жалуются на брошенные автомобили на улицах городах

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18 декабря 2020, 20:36 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото предоставлено пресс-службой администрации города Челябинска

С начала осени поступило около 500 таких жалоб.

В администрации Челябинска пояснили, что некоторые владельцы сами убирают автохлам с дворов и территорий общего пользования, но зачастую это делается в принудительном порядке.

Таким образом 18 декабря был эвакуирован микроавтобус около больницы скорой помощи, мешающий проезду автомобилей и работе спецтехники. Микроавтобус «Рено Трафик» с госномерами Республики Карелия был в запущенном состоянии: окна разбиты, а колеса спущены. Собственник мог в течение 30 дней эвакуировать автомобиль самостоятельно, но не захотел сделать этого. По словам начальника Управления развития и благоустройства городской среды города Челябинска Антона Алексеева, машина стояла на узкой улице с приличным трафиком. Это мешало работе дорожников.

После эвакуации у собственника есть три месяца, чтобы забрать автомобиль. Но ему придется компенсировать администрации города затраты на его хранение в сумме 5 000 рублей. После этого времени, автомобиль будет передан в муниципальную собственность через суд и утилизирован.